北市3人街頭互砍釀2死1傷！2人是北巿清潔隊員 不排除糾紛尋仇

案發轄區大同警分局介入偵辦中。記者李隆揆／攝影 台北市大同區蘭州街今凌晨發生喋血案釀成2死1重傷，警方初查其中2人是台北市環保局清潔隊員，不排除案件起因是糾紛尋仇，持續釐清詳細案情中。

台北市消防局表示，今晨4時43分獲報，大同區蘭州街7號前有3人受傷，救護人員到場發現1男胸口受穿刺傷、意識清醒，送馬偕醫院救治，1男左大腿割傷，無呼吸心跳，送中興醫院救治，1男胸口割傷，無呼吸心跳，送台大醫院救治。

警方初查，57歲廖姓男子及56歲高姓男子凌晨分乘機車到場，與58歲王姓男子爆發爭吵，員警接獲民眾報案到場處理，發現3人傷痕累累，其中廖男、高男分別被送往中興、台大醫院救治後，傷重不治，王男則重傷，被送往馬偕醫院，目前持續治療中。

據悉，警方在現場拾獲2把水果刀、1把折疊刀、1支警棍，另查出高男與王男皆是台北市環保局大同清潔隊建成分隊成員，不排除2人有糾紛，進而引發喋血事件，全案仍待調查釐清。

【中央社／台北16日電】

在台北市環保局清潔隊建成分隊上班的56歲高姓和58歲王姓男子疑有嫌隙，高男今天凌晨竟偕友人57歲廖男至大同區尋仇，3人分持刀棍砍殺，釀2死1傷，犯案動機仍待調查釐清。

北市警消凌晨4時36分接獲民眾報案，指大同區蘭州街一帶有3人吵架、鬥毆，且地上疑有血跡。案發地點臨近台北市警察局刑事警察大隊大樓。

線上巡邏警力趕赴現場後發現，高男和廖男已倒臥血泊中，且無呼吸心跳，2人傷勢為左大腿割傷和胸口割傷；坐在一旁的王男則胸口有穿刺傷，意識清醒。現場還發現2把水果刀、1把折疊刀和1支警棍等證物。經救護車緊急協助將3人送醫搶救，高男和廖男都傷重不治，王男目前仍在馬偕醫院搶救中。

警方初步了解，高男和王男為同事關係，2人疑有嫌隙，案發時高男和友人廖男騎乘機車至案發地點找王男尋仇，不料卻釀成這起憾事。

由於王男仍在醫院搶救中，詳細案發原因仍待警方後續調查釐清。