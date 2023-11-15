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誇張！出租4輛特斯拉賺外快 新北兩消防員「竊公家資源充電」遭送辦
新北市消防局兩名消防員購買特斯拉電動汽車出租賺外快，卻利用消防分隊公家資源充電，今年10月初遭人檢舉，新北市消防局接獲檢舉後由政風室立即行政調查確認屬實，新北市消防局上周召開考績委員會，各記一大過一小過行政處分，並依法移送新北地檢署偵辦並於今天開會調整二人服務單位。
新北市消防局第七救災救護大隊盧姓消防員及李姓小隊長二人，貸款購買4輛特斯拉電動汽車，卻利用每月僅花600元停車出租費用，各自承租大隊地下停車場一個車位，卻涉嫌以公家資源充飽電後，透過網路平台對外出租賺外快。
新北市消防局政風室今年10月初接獲檢舉，立即進行內部調查，追查發現李姓小隊長在一年半前，貸款購買3輛特斯拉電動汽車，再承租大隊地下室公家停車位，私接變壓器以公家資源為電動車充電後再出租，盧姓消防員見有利可圖，半年前以依樣劃葫蘆，購買一輛特斯拉電動汽車出租賺外快，涉嫌竊電私用。
新北市消防局上周召開考績委員會，各記一大過一小過行政處分，並依法移送新北地檢署偵辦，消防局並於今天開會調整二人服務單位，二人若經新北地檢署起訴將依規定停職處分。
新北市消防局表示，公家停車場訂有停車場管理要點，未來會加強停車場管理不定時抽查，以避免類似情形發生，另製作案例教育，強化所屬人員的法治觀念。
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