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網購千元不到！普洱茶餅竟賣4萬 台南退休男險被詐百萬

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

投資型詐騙手法多，連普洱茶也拿來騙，全台已出現多起案例。台南市柳營區一名康姓民眾，被網路上陌生女子兜售普洱茶餅，謊稱有300年歷史，每塊要價1300美金，他訂30片差點匯出近130萬元，被員警攔阻後，詐團不死心，雙方相約面交，警方再逮到送貨車手及30片茶餅，一查之下是網購的大陸新茶，每片不到台幣1000元，價差40倍以上。

據了解，58歲的康男在通訊軟體通訊軟體認識余姓女網友，幾日甜言蜜語之下康男有些「暈船」，女子提到買賣普洱茶可以賺錢，以話術誘騙邀他加入普洱茶買賣群組，看到群組內眾人不斷分享的獲利資訊，康男被吸引決定參與投資，以每塊1300元美金的價錢購買30片茶餅，再予以轉賣獲利。

康男前往銀行，打算將美金保單轉換提領現金，行員察覺有異通報警方，轄區新營分局中山所員警即時到場，告知康男對方提供的身分證號為假造，康男才驚覺遭詐，事後在網路指對方騙人，雙方最後相約面交，康男告知警方，出動警網埋伏。

員警發現一名形跡可疑女子拿著茶餅在相約地點等候，立刻上前，女子大驚失色，康男也發現女子長得與網路頭像不同，這名許姓女子表示自己只是代替人送貨，其他一概不知情，釐清案情後全案依刑法詐欺罪嫌函送台南地檢偵辦。

康男坦承自己不懂普洱茶，只是想說投資賺錢一時被迷了心竅，警方查扣的這批普洱茶餅，有陳姓茶商看到照片，表示這些牌子都是近年的新茶，每片價格從數百到千元左右，詐團敢賣到一片4萬元，直呼太誇張。

詐團謊稱普洱茶茶餅有300年歷史，一片要價4萬多元新台幣，面交取貨才發現是不到1000元的便宜貨。記者莊曜聰／翻攝
詐團謊稱普洱茶茶餅有300年歷史，一片要價4萬多元新台幣，面交取貨才發現是不到1000元的便宜貨。記者莊曜聰／翻攝

原本詐團只想騙錢不發貨，後來相約面交才戳破謊言，詐團還買來便宜貨充數，最後賠了夫人又折兵。記者莊曜聰／攝影
原本詐團只想騙錢不發貨，後來相約面交才戳破謊言，詐團還買來便宜貨充數，最後賠了夫人又折兵。記者莊曜聰／攝影

網路 美金 台南 詐騙 網購

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