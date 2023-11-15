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30年肉粽老店遇祝融！彰化中山路火災「波及4店面」 火勢已撲滅

中央社／ 彰化縣15日電

台1線彰化市中山路中午發生火警，4間店面遭燒毀，其中包含開店30多年的香豪肉粽；消防局指出，1間理髮廳先冒出濃煙，隨即起火波及香豪肉粽、夾娃娃機店及便當店，無人傷亡。圖／消防局提供
台1線彰化市中山路中午發生火警，4間店面遭燒毀，其中包含開店30多年的香豪肉粽；消防局指出，1間理髮廳先冒出濃煙，隨即起火波及香豪肉粽、夾娃娃機店及便當店，無人傷亡。圖／消防局提供

台1線彰化市中山路中午發生火警，4間店面遭燒毀，其中包含開店30多年的香豪肉粽；消防局指出，1間理髮廳先冒出濃煙，隨即起火波及香豪肉粽、夾娃娃機店及便當店，無人傷亡。

香豪肉粽為彰化市知名肉粽店家，開店已有30多年歷史，主要販賣南部粽，有香菇、香筍及花生等口味，不少彰化民眾在端午節前都會向店家預訂肉粽，帶回家享用或贈送給親友。

彰化縣消防局第一消防大隊副大隊長吳哲佑今天接受媒體聯訪時說，中午12時左右接獲報案指稱，彰化市台1線中山路中山國小對面的店家發生火警，消防隊出動16輛消防車、37名消防隊員前往滅火。

消防局指出，由於部分起火的店面為磚造平房，火勢延燒快速，消防隊員到場後看到有餐飲店，除拉水線灌救外，還幫忙店家把瓦斯桶搬出來，以免發生爆炸。

消防局表示，據店家指出，疑似理髮廳先冒出濃煙後起火，火勢波及旁邊的便當店、香豪肉粽及夾娃娃機店，4間店面全毀，約花1個小時撲滅火勢，至於起火原因仍待調查。

夾娃娃機 彰化 火災

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