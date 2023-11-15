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彰化市鬧區理髮廳火警 火勢猛烈仍搶救中
彰化市中山路二段中山國小前的一家理髮廳，今天上午11時38分許發生火警，彰化縣消防局據報後，調派14輛消防車、1輛救護車及34名消防人員前往灌救，由於火勢猛烈，經過搶救中，火勢已經控制，初步無人受困。
這是一棟鐵皮建築，火警發生後，火舌從屋內竄出，濃煙直衝雲霄，遠在數公里外就可以看到，十分駭人，消防人員灌救時，警方也實施交管，造成中山路塞車。
消防人員以水柱阻隔，防止大火延燒，到12時02分許，控制火勢，初步並無人受困與傷亡。起火原因由消防局調查中。
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