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台中大叔積蓄全下賺「老婆本」 結果後悔了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中郭姓中年男子日前認識女網友「夢夢」網戀，互稱老公、老婆，還教他利用網購平台買賣電器套利，好賺取「老婆本」，郭男不疑有他，連忙到郵局準備匯出戶頭內僅有的17萬元，還好行員查覺有異，通報員警聯手勸阻，郭男才驚醒發現，美夢竟成空，保住積蓄。

台中市警局烏日分局溪南派出所所長高俊傑說，日前接獲郵局通報，一男子臨櫃準備將帳戶內僅剩的17萬元全數匯款到某帳戶，疑似遭詐騙，到場了解。郭男表示，「老婆」教他到一個網路投資平台儲值購入家電，再由平台客服代為售出後，不僅可以拿回本金，還有保證15%的獲利，所以他把積蓄全部匯出準備賺老婆本。

警方詢問郭男其「老婆」來歷？郭男稱，是真實世界的老婆。但經警方檢視發現，郭男準備匯款的投資平台連結異常，郭男才說出，「老婆」是他在通訊軟體認識的女網友「夢夢」，對方還教他匯款買電器套利。警方研判是假交友戀愛詐財陷阱，經苦口婆心力勸下，郭男才美夢驚醒，怨嘆「掏心又掏錢，最後換來一場空」。

台中市警局烏日分局表示，交友詐騙通常透過網路、通訊軟體等管道搭訕，以俊男美女圖吸引被害人，佯稱保證獲利投資來詐取錢財，呼籲投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，勿聽信網友來路不明的投資管道，若有任何疑問，請撥打165反詐騙專線查證或以110向警方報案，以免誤入陷阱。

郭姓中年男子到郵局準備匯出17萬元積蓄，還好行員和警方勸阻，才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
郭姓中年男子到郵局準備匯出17萬元積蓄，還好行員和警方勸阻，才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
郭姓中年男子（右）到郵局準備匯出17萬元積蓄，還好行員和警方勸阻，才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
郭姓中年男子（右）到郵局準備匯出17萬元積蓄，還好行員和警方勸阻，才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝

詐騙 網戀

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