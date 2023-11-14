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見小黃司機抽菸上前制止 板橋行人遭毆倒地慘遭後車輾死
新北市板橋區大觀路今天晚間發生一起死亡車禍，54歲孫男與林姓運將疑因抽菸問題引發爭執進而大打出手，過程中孫男被打倒在地，遭後方疾駛而來的轎車輾過，孫男當場失去生命跡象。救護人員雖獲報趕抵立即將孫男送醫，但經急救後仍宣告不治。警方已將林姓運將及開車的女子帶回警局釐清事件發生原因。
據了解，慘遭輾死的孫姓男子（54歲），今天晚間8時許步行經過板橋區大觀路三段160巷口時，發現1輛計程車停在路旁，50歲林姓計程車司機在車內抽菸，因車窗開啟導致二手菸飄出，孫男見狀上前制止，雙方一言不合發生爭執進而大打出手。
孫男遭林姓計程車司機打倒在地，此時後方1輛由35歲胡姓女子駕駛的車輛剛好行經，不慎直接輾過躺在地上的孫男，導致孫男當場失去生命跡象。警方及救護人員獲報趕抵立即將孫男送醫，但經急救後仍宣告不治。警方目前已經林姓計程車司機及胡姓女駕駛帶回警局，將深入偵詢以釐清事件發生原因。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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