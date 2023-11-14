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桃園觀音工業區刨路機火警1亡 地下管線位置與圖資不符

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市觀音工業區昨天深夜發生刨路機火警，造成司機死亡。地檢署、市政府勞檢處、消防局、經濟部觀音工業區服務中心今天下午到現場會勘，檢察官當場勒令停工和封鎖現場，也指揮消防局火調科進一步的採證。據了解現場輸送氧氣管線依照圖資最底層應該在地面下50公分位置，管線最外緣與地面的距離也要有25公分，但實際上不到10公分。

昨天現場發生意外的現場是觀音工業區例行道路保修，會在不同的路段施工，施工前服務中心都會邀集管線等相關單位開會，必要的時候管線單位在路面保修施工時，還要到場協助施工人員，避免挖斷管線。

據了解，被挖斷的管線公司之前在協調會時並沒有表示意見，或說明國瑞路發生火警意外的路段有無需要特別注意事項，施工的時候也沒派員到場。被挖斷的管線位置比圖資位置高許多，也就是離地面比較近，管線單位當初是否有疏失未按照計畫深度埋管，檢方還要再釐清。

至於觀音工業區服務中心雖然是路權管理機關，但是因為不是工程專業單位，當初是書面審查管線單位的埋管計畫，業者施工時必須另外找監造單監工把關，也要負起疏失的責任。

觀音工業區昨天深夜刨路機火警，造成一名司機死亡。記者鄭國樑／翻攝
觀音工業區昨天深夜刨路機火警，造成一名司機死亡。記者鄭國樑／翻攝

觀音 工時

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