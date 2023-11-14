南高救護教官聯手分享實務經驗 特殊案例獲刊國際期刊

高雄市政府消防局杉林分隊教官陳茂軒與台南市政府消防局和緯高級救護隊教官顏維廷共同以「生死一線間－狡猾多變的主動脈剝離」為題撰寫案例報告，獲刊於社團法人台灣醫療救護學會的國際期刊「醫療救護與緊急應變」(JPER)，並在該學會年度學術研討會上發表。成大醫院急診主治醫師邱柏惟表示，緊急救護兩位教官，願意將一線實務經驗統合並分享在國際期刊，值得肯定。

台南市消防局和緯高級救護隊緊急救護教官顏維廷今年上旬出勤急病救護，現場患者以中風、心肌梗塞等非典型症狀表現，到院後確診為高致命性的主動脈剝離，相當罕見。由於個案相當特殊，且極富教育價值，可供消防救護同仁參考。遂請教有國際期刊投稿經驗的高雄市政府消防局救護教官陳茂軒，兩人共同執筆撰寫案例報告並發表，成功獲選刊登社團法人台灣醫療救護學會的國際期刊。

這樣病徵與實際病況有差異的緊急救護案例不少，協助投稿的高雄市杉林分隊教官陳茂軒也表示，過去就曾載送一名中年婦女，依照病人症狀，家屬覺得「好像中風了」，等救護人員抵達時卻發現患者體溫高達40度，相當不尋常，細問用藥史得知患者近期有服用身心科藥物。到達醫院後和特地醫師交接，抽血檢查結果確診罕見的「抗精神藥物惡性症候群」(NMS)，也因為救護人員在現場細心的觀察，加速醫師的診斷。