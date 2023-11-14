龍潭知名景觀餐廳「松葉園」遭祝融 盧姓慣犯搜括財物後放火燒屋

慣竊盧家新今年7月27日清晨6點多侵入龍潭知名景觀餐廳行竊，偷得現金20餘萬元後，竟放火燒屋，犯案後又至隔鄰房舍行竊未果，再度放火燒屋，桃園地院審結，依2個放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪、2個竊盜罪，應執行徒刑3年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影

在Google評價4.4顆星的桃市龍潭區知名景觀餐廳「松葉園」，今年7月某日清晨突然發生火警，包括1樓等待區、用餐區、吧檯及儲藏室物品、牆壁及天花板受有不等程度燒損，餐廳還遭竊20餘萬元，3小時後，餐廳鄰近巷弄另棟房舍也遭祝融，警方清查逮到涉案的盧姓竊盜慣犯，桃園地院審結，依放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪、竊盜罪，應執行徒刑3年6月，可上訴。

羈押數月的盧男已於4天前以10萬元交保候傳。

判決指出，盧姓竊盜慣犯今年7月27日上午6點37分行經桃市龍潭區龍新路三和段的松葉園餐廳時，見有機可乘，徒手拆除餐廳北側窗戶的紗窗後，再以擊破玻璃窗方式，毀越門窗進入餐廳，在餐廳櫃臺收銀機及抽屜內，分別竊得千元、五百、百元等面額及銅板總價20萬7530元的金額。

盧男偷得現金後仍不滿足，繼續在餐廳內搜刮，走進1樓儲藏室內翻找無著，上午7點，以打火機點燃紙張後，置放在儲藏室內的易燃物品上放火燒屋，火勢由儲藏室內向外延燒，導致「1樓南側玻璃受熱煙燻；2、3樓內部物品、牆壁及天花板受煙燻；1、2樓的樓梯間燒損，梯間下半段牆壁油漆受熱、燻燒、樓梯木質扶手受熱、變色碳化，上半段受煙燻；1樓僅等待區、用餐區、吧檯及儲藏室物品、牆壁及天花板皆有受火熱不等程度燒損，靠近儲藏室一側的區域皆較為嚴重，儲藏室牆壁牆壁及天花板混凝土嚴重受熱、變色、剝落，幸經鄰居及時發現報警。

盧男逃出餐廳後，上午7點50分又潛入停放在餐廳附近巷弄間1輛未上鎖的汽車內，搜刮一陣後，只得手一串含有鑰匙、磁扣及遙控器的大門鑰匙，以及遙控器後，又逛至巷弄間1棟看似無人居住的屋子，翻找一陣未發現值錢物，上午10點，再以打火機點燃書房走道處的紙張，著手放火燒燬該棟建築物，火勢向外延燒，導致「書房內部物品、木樑及屋頂鐵皮受有不等程度燒損，毀損面積約10平方公尺；北側屋頂鐵皮有明顯燒痕；靠近書房走道一側的屋頂鐵皮變形較嚴重，幸經附近鄰居及時發現報警。

法官審酌，盧男在松葉園餐廳及隔鄰巷弄房屋內，以打火機燃燒紙張的縱火犯行，未能顧及放火行為可能危及他人生命、身體、財產安全；另就竊取餐廳收銀機內的20餘萬元現金，以及侵入他人汽車內行竊鑰匙等犯行，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，念及盧姓被告犯後均坦承所有犯行，且就竊得的20餘萬元均已返還餐廳老闆娘等情，斟酌其家庭經濟狀況等生活狀況，及前案素行紀錄分別量刑。