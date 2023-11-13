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醫師跟好友買手機竟被騙 醫護攜手警拍反詐影片
詐騙手法日新月異，中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠分享，先前有位醫師朋友賣手機給他，因遲遲未收到商品，才驚覺好友臉書被盜用，立即報警。為了擴大識詐成效，新竹縣警察局新埔分局與中國醫藥大學新竹附設醫院合作拍攝宣導影片，藉由生動活潑影片內容，將防詐觀念散播出去。
新埔警分局邀請中醫大新竹附醫執行長張宜真、放射腫瘤科主任郭于誠、核醫科主任張宇捷及護理師等人拍攝反詐騙宣導影片，並邀請醫護人員接受警員測試防詐知識，醫護人員全數過關，郭于誠也於拍攝過程分享自己受騙經驗。
郭于誠指出，一位非常熟識的醫師朋友透過臉書向他聯繫表示有手機要販賣，他付費購買後，因遲遲未收到商品，才驚覺對方臉書已遭盜用，立即報警，還好警方最後順利找到嫌犯。他也提醒民眾，詐騙集團猖獗，應使用安全、有第三方支付及提供退貨、退款服務的購物平台進行購物。
新埔警分局長周貴忠也呼籲，網路交易藏有陷阱，應謹慎小心，網路購物慎選具有良好防護機制的網站或賣家，保障自身的交易安全。另外，如有標榜高獲利、穩賺不賠或獲利率明顯不合理之情形應避免投資，更勿輕信來路不明投資管道，小心求證為防詐之不二法門。遇類似狀況，可上「內政部警政署165全民防騙網」或「警政服務APP」即時查詢，或撥打165反詐騙專線查證。
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