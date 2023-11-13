刑事局公布第3季高風險賣場 7-11賣貨便居冠

警政署刑事局今天公布最新統計，第3季高風險賣場以7-11賣貨便的1195件居冠。示意圖／聯合報系資料照片 警政署刑事局今天公布最新統計，第3季高風險賣場以7-11賣貨便的1195件居冠，其次還包括旋轉拍賣、蝦皮購物、臉書Marketplace、全家好賣+，且賣家遭詐案件趨增。

刑事局今天發布新聞稿表示，近期拍賣平台的個人賣家遭詐騙案件有增加趨勢，詐騙手法常見為歹徒假冒買家，並利用臉書Messenger或拍賣平台聊天系統聯繫賣家，再以「無法下單」名義給予假拍賣平台客服連結或QR Code。

警方指出，歹徒隨後再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取受害賣家的銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求被害賣家操作ATM或網路銀行匯出款項，詐騙得逞。

根據刑事局最新統計資料顯示，今年第3季高風險賣場前5名，依序為7-11賣貨便的1195件、旋轉拍賣的720件、蝦皮購物的550件、臉書Marketplace的168件，以及全家好賣+的134件。

刑事局指出，上述詐騙手法，與以往歹徒先竊取消費者個資後，先假冒電商名義致電以解除分期付款話術詢問銀行資料，再偽冒銀行人員致電要求操作ATM、網路匯款情形有別。

針對此種詐騙手法，刑事局表示，7-11賣貨便、全家好賣+、蝦皮購物、旋轉拍賣等賣場都已配合警方完成反詐騙相關建議，於賣場官網及所屬App宣導賣場人員絕對不會以需開通認證或需簽署金流協議等理由要求民眾匯款。

另外，在賣家申請註冊及上架商品時，也強化提醒賣家慎防此種詐騙手法，請民眾切勿加入不明LINE客服或點擊不明網址連結提供個人資料，以免資料外洩致遭詐騙。