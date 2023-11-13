嘉縣工安意外 19歲工人高處墜落不治

嘉義縣民雄工業區某工廠本月10日下午傳工安意外，有名19歲蔡姓工人在進行工廠修補作業時，不慎從近8公尺高的工地墜落，其他工人發現緊急協助送醫，但是仍延至12日不治；檢警相驗工人係高處墜落致顱骨骨折併蜘蛛網膜下腔出血、肋骨骨折血胸等，為意外死亡。

據蔡姓老闆向警方表示，年約19歲的蔡姓工人，10日下午1點10分和其他3名工人在廠區內進行工廠修補工作，蔡男獨自乘坐自走車登上近8 公尺高的石棉屋頂放東西，約10分鐘後有工人突然瞄到蔡男仰倒從屋頂掉下來，背部先落地後再反彈起來趴在地面上，大家趕往關心協助，蔡男呼叫沒有回應，緊急撥打119協助送醫。