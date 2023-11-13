快訊

演唱會南北引戰！Coldplay高雄散場順利、桃園慘輸？ 桃市：不能類比

合作《請回答1988》假戲真做 柳俊烈、惠利愛情長跑七年情斷

租金不會拖！房東最愛「這類人」 網曝內情：一租就十幾年

嘉縣工安意外 19歲工人高處墜落不治

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄工業區某工廠本月10日下午傳工安意外，有名19歲蔡姓工人在進行工廠修補作業時，不慎從近8公尺高的工地墜落，其他工人發現緊急協助送醫，但是仍延至12日不治；檢警相驗工人係高處墜落致顱骨骨折併蜘蛛網膜下腔出血、肋骨骨折血胸等，為意外死亡。

據蔡姓老闆向警方表示，年約19歲的蔡姓工人，10日下午1點10分和其他3名工人在廠區內進行工廠修補工作，蔡男獨自乘坐自走車登上近8 公尺高的石棉屋頂放東西，約10分鐘後有工人突然瞄到蔡男仰倒從屋頂掉下來，背部先落地後再反彈起來趴在地面上，大家趕往關心協助，蔡男呼叫沒有回應，緊急撥打119協助送醫。

檢警相驗，死者為高處墜落致頭部外傷顱骨骨折併蜘蛛網膜下腔出血，肋骨骨折血胸，第2腰椎骨折併脫位。為工安意外死亡。

嘉義縣民雄工業區傳工人高處墜落不治工安意外，檢警相驗為意外死亡。圖／本報資料照片
嘉義縣民雄工業區傳工人高處墜落不治工安意外，檢警相驗為意外死亡。圖／本報資料照片

工人 工安

延伸閱讀

運動造成膝關節前十字韌帶骨折 微創關節鏡手術隔天可出院

7旬山友登合歡溪步道 拍照墜200公尺深山谷…全身多處骨折身亡

高雄建築工地工安意外 1磁磚工人9樓鷹架墜落死亡

基隆港工安意外！男在高空為橋式機除鏽 從10樓高度墜海死亡

相關新聞

三重機車停放人行道和馬路邊際「翹孤輪」 網：我也被抬過

新北市三重區日前有1輛機車停在路旁，前輪騰空翹得很高懸在人行道上，後輪著地於馬路，因阻擋行人通行被拍照貼上網當成趣聞，引...

高雄男子當街遭惡煞押上車報案 警方衝現場傻眼：被騙了

高雄蔡姓男子謊稱和朋友有金錢糾紛，險遭對方強行押上車帶走，蔡的陳姓友人配合演出，撥打110報案，新興警分局員警獲報後趕赴...

「張善政出來」退休警半夜官邸長按喇叭 被警攔還嗆「小錢」

桃園有民眾為了向桃園市長張善政陳情，今凌晨竟開車到市長官邸旁長按喇叭，深夜巨響影響附近住戶安寧，警方到場制止對方還嗆聲「...

嘉縣工安意外 19歲工人高處墜落不治

嘉義縣民雄工業區某工廠本月10日下午傳工安意外，有名19歲蔡姓工人在進行工廠修補作業時，不慎從近8公尺高的工地墜落，其他...

起飛前20分鐘報到遭拒 男子桃機失控大鬧遭警制止

1名男旅客12日因遲到向航空公司辦理報到遭拒情緒失控大鬧，航警到場為維護秩序及旅客安全，當下喝斥攔阻旅客偏激行為。航警局...

展場小模疑遭酒吧男友狠踹拖行 警：尚未接獲報案

ＩＧ有1.3萬粉絲的展場模特兒小薇，日前疑似在北市松山區酒吧，遭男友狠踹、拉髮拖行，監視器畫面外流後，松山警分局指出，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。