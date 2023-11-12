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運將哀號連遭檢舉扣點險扣照 盼新制配套措施完善再上路
交通部恢復民眾檢舉違規臨停，並增加駕駛記點新制，造成全台職業駕駛一片哀嚎，有司機短短4個月已經面臨扣照危機。有議員收到陳情，希望紅線路段增設20%黃線供臨停載客，但有車行業者認為取消民眾檢舉記點，等配套措施完成再上路才是良道。
交通部今年6月30日起恢復民眾檢舉違規臨停，駕駛記點新制，1年被記滿12點就扣駕照2個月，這讓不少職業駕駛跳腳。有司機表示一周被檢舉4次，收4張罰單並被記點4次，亦有人短時間內被連續檢舉開罰，質疑有「檢舉集人集團」，分工照相、寄檢舉函，還「研考」追蹤警方開罰進度。
高雄市議員李柏毅近日就收到陳情表示，在明誠、富民等交通繁忙的路段臨停載客遭人拍照檢舉，但這些路段全是紅線，讓他們有苦難言，要求市府應至少畫出20%的黃線區解決此事。
高雄市大通計程車合作社蘇經理表示，近來行內司機被檢舉到哀鴻遍野，有司機短短4個月已經被檢舉到快被吊扣駕照，雖然有關單位表示只要司機能舉證自己是載送乘客上、下車，仍有機會撤銷罰單，但如何證明自己非故意在紅線臨停載客成了難題。
蘇經理表示，在高雄跑計程車已經非常不易，政府政策雖是美意，但沒有良好的配套措施，只是擾民。對於有人提議在紅線路段，增設20%的黃線區，蘇經理認為這無法有效解決問題，畢竟「黃線一般車輛也可以停靠」。他認為能在禁止臨停路段增設計程車排班車位，提高限定檢舉人資格，或者取消民眾檢舉違規臨停，駕駛記點制度，等配套措施都做好了再來執行檢舉記點新制這樣更好。
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