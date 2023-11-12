高雄前鎮漁港顧船員驚見鄰船甲板有人 警上船查發現已死亡

在高雄前鎮漁港擔任漁船顧船員的夏姓男子，今天上午7時45分許，發現鄰船一名船員直挺挺站在甲板上，認為有異狀報警，警方趕抵上船檢視，發現蔡男已身亡，因現場無打鬥、外力介入痕跡，排除他殺；家屬透露蔡男近日心情不佳，沒想到發生憾事。

警方指出，在前鎮漁港漁港中一路擔任漁船顧船員的夏姓男子，今天上午7時45分許在船上守望時，無意間往鄰船看時，赫見鄰船一名船員直挺挺站在甲板上，認為有異狀嚇得報警。

轄區前鎮警分局草衙派出所獲報，派員上船查看，發現蔡姓男子（65歲）已死亡，因現場無打鬥及外力介入痕跡，排除他殺之嫌。

警方通知家屬到案，據了解，蔡男日前曾透露心情不佳，沒想到因此發生憾事，將報請檢察官相驗遺體，以釐清死因。