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網聊14天暈船...台中大叔要買3.5萬點數卡 警：騙錢是真

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在上月間認識一名女網友，二人僅網聊14天，張即自認墜入情網，5日依對方指示，前往超商欲購買3.5萬元點數卡，以求與對方見面，超商店員發現後報警，警方到場直說「女網友是假，騙你錢是真」，張男最後選擇相信警員，放棄購買點數卡交付給對方。

第三警分局勤工所警員江益賢、王柏豐，5日接獲轄內超商通報，張姓男子（51歲）欲購買3.5萬元的遊戲點數卡，疑遭人詐騙，兩警到場詢問才知，張男在上月間在交友網站，認識一名女網友，對方向他佯稱，為了上班時也能與他聊天，請張透過連結，下載名為「遇見」的交友APP。

張男透過該軟體與對方網聊，交談了14天後，張男自認墜入情網，希望能見面，不過因對方手機、地址等個人資訊都有「*」號遮蔽，交友APP顯示須付費購買點數方能解鎖。

張男為進一步了解對方，兩人約定購買點數，一起「解鎖」愛情密碼，不過女網友卻告知，自己經濟困頓，需要典當機車才有資金，他憐香惜玉，準備幫對方付款，才前往超商購買遊戲點數卡。

警方到場後直說，「女網友是假的，騙你錢才是真的」，也出示在官方應用程式商店查無該交友軟體的畫面佐證，警方也規勸，類似的劇本其實都是詐騙集團的伎倆，「不用憐憫她」，張男聽到警方的規勸後，也放棄購買點數卡，保住積蓄。

警方表示，詐騙集團常盜用帥哥美女照片，在各大網路社群或交友平台尋找眼中的肥羊，透過聊天取得被害人的信任後，再以千奇百怪的理由騙取被害人的錢財，得手後往往就此音訊全無，警方呼籲，詐騙手法日新月異，謹記反覆求證和提問，撥打110報案電話或165反詐騙諮詢專線，多一分小心，就能少一分損失。

台中市張姓男子5日墜入歹徒愛情詐騙陷阱，欲到超商購買3.5萬元點數卡，警方到場阻詐。圖／第三警分局提供
台中市張姓男子5日墜入歹徒愛情詐騙陷阱，欲到超商購買3.5萬元點數卡，警方到場阻詐。圖／第三警分局提供

詐騙集團 超商

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