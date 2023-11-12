網聊14天暈船...台中大叔要買3.5萬點數卡 警：騙錢是真

台中市張姓男子在上月間認識一名女網友，二人僅網聊14天，張即自認墜入情網，5日依對方指示，前往超商欲購買3.5萬元點數卡，以求與對方見面，超商店員發現後報警，警方到場直說「女網友是假，騙你錢是真」，張男最後選擇相信警員，放棄購買點數卡交付給對方。

第三警分局勤工所警員江益賢、王柏豐，5日接獲轄內超商通報，張姓男子（51歲）欲購買3.5萬元的遊戲點數卡，疑遭人詐騙，兩警到場詢問才知，張男在上月間在交友網站，認識一名女網友，對方向他佯稱，為了上班時也能與他聊天，請張透過連結，下載名為「遇見」的交友APP。

張男透過該軟體與對方網聊，交談了14天後，張男自認墜入情網，希望能見面，不過因對方手機、地址等個人資訊都有「*」號遮蔽，交友APP顯示須付費購買點數方能解鎖。

張男為進一步了解對方，兩人約定購買點數，一起「解鎖」愛情密碼，不過女網友卻告知，自己經濟困頓，需要典當機車才有資金，他憐香惜玉，準備幫對方付款，才前往超商購買遊戲點數卡。

警方到場後直說，「女網友是假的，騙你錢才是真的」，也出示在官方應用程式商店查無該交友軟體的畫面佐證，警方也規勸，類似的劇本其實都是詐騙集團的伎倆，「不用憐憫她」，張男聽到警方的規勸後，也放棄購買點數卡，保住積蓄。