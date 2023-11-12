快訊

沒登國際期刊畢不了業 博士論文發表標準比教師升等還嚴

大谷翔平捐全日本小學6萬個棒球手套 媒體人讚動機好感人

影／裝潢、賣車兜不攏...台中車手遭銀行識破當場逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市向姓婦人遭投資詐騙，月初前往銀行匯款50萬元至指定帳戶內，但向行員佯稱是「裝潢」之用，向婦匯款當日，陳姓男子欲從甫匯入50萬元的帳戶內，提領38.7萬元，還向行員稱是「賣車」所得，行員照會匯款銀行後，發現說詞兜不攏，隨即報警，將陳逮個正著，依詐欺罪送辦。

台中市向姓婦人（79歲）在1日時，接獲歹徒以投資話術詐騙，佯稱有某股市新櫃即將上市，邀請她投資成為股東，向婦依指示，前往銀行匯款50萬元到歹徒指定帳戶內，匯款成功後，陳姓男子（21歲）隨即前往第一警分局轄內一家中國信託銀行，欲從該帳戶內，提領38.7萬元。

該銀行主管察看陳男帳戶，發現帳戶內近期有測試性的10元轉帳入款，而向婦匯款當日，陳男隨即欲提領現金38.7萬元，引人懷疑，銀行行員詢問陳男提領款項原由。

陳男直說是「賣車所得」，該行員聞訊後，立即照會匯款銀行的行員確認，但該行員卻說，向婦臨櫃匯款交易目是「支付裝潢」的款項，明顯與陳男所述不符，行員趕緊通報轄區派出所派員到場。

公益派出所警員陳奕勳、張智揚到場後，突破陳男心防，陳男見事跡敗露，法網難逃，坦承他是詐騙集團的取款車手，全案詢後將陳男移送台中地方檢察署偵辦。

第一警分局長吳燕山呼籲，現今詐騙手方日新月異，民眾應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，如有疑問時，可立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助；同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，保障財產安全。

台中市陳姓男子在月初時前往領款38.7萬元，因說詞兜不攏導致車手身分露餡被逮。圖／第一警分局提供
台中市陳姓男子在月初時前往領款38.7萬元，因說詞兜不攏導致車手身分露餡被逮。圖／第一警分局提供
台中市陳姓男子（右）在月初時前往領款38.7萬元，因說詞兜不攏導致車手身分露餡被逮。圖／第一警分局提供
台中市陳姓男子（右）在月初時前往領款38.7萬元，因說詞兜不攏導致車手身分露餡被逮。圖／第一警分局提供

詐騙集團 台中市 車手

延伸閱讀

北市婦人等不到雙11搶便宜 先被騙走80萬元

行車糾紛遭亮槍恐嚇！議員指歹徒車上有無線電 新北警局說話了

佯稱買笑氣鋼瓶卻持開山刀行搶 3男躲汽車旅館仍被逮

台中男銀行要領180萬現金...行員緊張報警竟與市府有關

相關新聞

揪喝酒為這攤「誰請客」爆口角 高雄男朝頭一刀砍死麻吉

高雄67歲郭姓男子昨天晚間10時許，在大社區中山路一間鐵皮工寮和謝姓、葉姓友人喝酒，3方酒後卻因誰要「請客」起口角，郭男...

花蓮民宅深夜惡火延燒8戶 18歲高中生喪命

花蓮吉安鄉一棟民宅今天凌晨發生火警，火勢受東北季風影響，迅速延燒8戶，10餘名住戶順利脫困。其中1名疑似在起火戶的江姓高...

7旬山友登合歡溪步道 拍照墜200公尺深山谷…全身多處骨折身亡

南投縣合歡溪步道是國寶魚櫻花鉤吻鮭復育基地，水質清澈、風景優美，昨天20人登山隊到合歡溪步道登山，拍攝團體照時，76歲男...

梧棲民宅大火消防搶救 一對夫妻從二樓跳下逃生受傷

台中市梧棲區一處民宅今天凌晨發生火警，火勢和濃煙從一樓竄升，消防隊員迅速到場搶救撲滅，屋內一對夫妻情急下從二樓跳樓逃生都...

台中晚間當街傳槍響 前女友不肯下樓…莽男竟對空鳴槍

台中市今晚傳出槍響，黃姓男子和曾姓前女友先前在網路上爭執，黃不滿今晚7點多跑到對方住處要她下樓理論，未料曾女堅持不理他，...

死神手中搶命！便利店員工突倒地昏迷 消防電擊3次救回

便利商店林姓店員上個月27日上午突然在店內昏倒，旋即沒有生命徵象。同事驚見趕緊通報119派人前來協處。新北市消防局獲報人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。