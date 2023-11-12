影／裝潢、賣車兜不攏...台中車手遭銀行識破當場逮

台中市向姓婦人遭投資詐騙，月初前往銀行匯款50萬元至指定帳戶內，但向行員佯稱是「裝潢」之用，向婦匯款當日，陳姓男子欲從甫匯入50萬元的帳戶內，提領38.7萬元，還向行員稱是「賣車」所得，行員照會匯款銀行後，發現說詞兜不攏，隨即報警，將陳逮個正著，依詐欺罪送辦。

台中市向姓婦人（79歲）在1日時，接獲歹徒以投資話術詐騙，佯稱有某股市新櫃即將上市，邀請她投資成為股東，向婦依指示，前往銀行匯款50萬元到歹徒指定帳戶內，匯款成功後，陳姓男子（21歲）隨即前往第一警分局轄內一家中國信託銀行，欲從該帳戶內，提領38.7萬元。

該銀行主管察看陳男帳戶，發現帳戶內近期有測試性的10元轉帳入款，而向婦匯款當日，陳男隨即欲提領現金38.7萬元，引人懷疑，銀行行員詢問陳男提領款項原由。

陳男直說是「賣車所得」，該行員聞訊後，立即照會匯款銀行的行員確認，但該行員卻說，向婦臨櫃匯款交易目是「支付裝潢」的款項，明顯與陳男所述不符，行員趕緊通報轄區派出所派員到場。

公益派出所警員陳奕勳、張智揚到場後，突破陳男心防，陳男見事跡敗露，法網難逃，坦承他是詐騙集團的取款車手，全案詢後將陳男移送台中地方檢察署偵辦。