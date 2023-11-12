揪喝酒為這攤「誰請客」爆口角 高雄男朝頭一刀砍死麻吉

高雄67歲郭姓男子昨天晚間10時許，在大社區中山路一間鐵皮工寮和謝姓、葉姓友人喝酒，3方酒後卻因誰要「請客」起口角，郭男不滿被揶揄，隨即拿起菜刀揮砍謝男、葉男，葉頭部中刀傷重倒地，謝男雙手也被劃傷，警方獲報後到場，破門逮捕仍留在現場的郭男，全案朝殺人罪嫌偵辦。

警方調查，做工的郭男和謝男（59歲）、葉男（64歲）都是好友，時常相約在郭男的鐵皮屋喝酒，昨天晚間3名麻吉一如往常相聚，幾杯黃湯下肚後，卻為了這攤換誰要「請客」起口角。

郭男首先要葉男出錢，稱葉「賺得比較多」，葉男隨後回覆「沒有，你賺比較多」你來我往過程中，郭疑似經不起其他兩名好友多次揶揄，最後拿起菜刀朝葉男砍去。

葉男頭部中刀隨即倒地不起，謝男則是雙手被菜刀劃傷，被好友突如其來舉動嚇傻，謝隨即逃出鐵皮屋，跑到附近找鄰居協助報警。

警方獲報後趕赴現場，破門隨即以辣椒水噴向郭男，郭因辣椒水刺激毫無抵抗，還向員警求饒「要銬就銬」、「快幫我擦掉」。

倒地葉男在救護人員抵達前已無呼吸心跳，明顯因傷重不治死亡，全案經警詢後，今依殺人罪嫌將郭男移送橋頭地檢署偵辦。