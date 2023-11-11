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7旬山友登合歡溪步道 拍照墜200公尺深山谷…全身多處骨折身亡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣合歡溪步道是國寶魚櫻花鉤吻鮭復育基地，水質清澈、風景優美，昨天20人登山隊到合歡溪步道登山，拍攝團體照時，76歲男隊員不慎失足墜谷，消防人員和神鷹山區搜救隊趕往救援，在200公尺深山谷找到老人，可惜全身多處骨折已經死亡，將遺體運出後，通報檢方相驗確認死因。

合歡溪步道全長約4.1公里，可通往合歡西峰，加上合歡溪為櫻花鉤吻鮭復育基地，吸引不少遊客慕名前來。20人登山隊昨天由仁愛鄉翠華村華崗部落圓環攀登合歡溪步道，走到2.6里處時，休息並拍攝團體照。

76歲男隊員因為蹲下後起身，失去重心竟摔往後方山谷，其他隊友見狀都嚇傻，因為山谷相當陡峭，立刻向119報案。

南投縣仁愛消防分隊、台中梨山消防隊、神鷹山區搜救隊及太魯閣國家公園警察隊趕往現場，架設繩索垂降到山谷搜尋，在200公尺深處發現男隊員，可惜他全身多處骨折，已經失去生命跡象。救難人員利用長背板將遺體固定後，再以繩索拉上步道，通知檢警相驗。

搜救人員表示，墜崖摔落有的是因地形環境特殊，或是人為疏忽造成，建議登山行進應集中精神，隨時注意地形環境與隊友，互相提醒步道狀況，才可降低墜落事故發生。

搜救人員在合歡溪步道攀降，將山友遺體以繩索拉上步道。圖／神鷹山區搜救隊提供
搜救人員在合歡溪步道攀降，將山友遺體以繩索拉上步道。圖／神鷹山區搜救隊提供
搜救人員在合歡溪步道攀降，將山友遺體以繩索拉上步道。圖／神鷹山區搜救隊提供
搜救人員在合歡溪步道攀降，將山友遺體以繩索拉上步道。圖／神鷹山區搜救隊提供

櫻花鉤吻鮭 太魯閣國家公園 骨折 南投 山友

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