竹北高鐵消防分隊明年1月底啟用 配有70公尺最高雲梯車

竹北高鐵特區近年人口暴漲，竹北東區人口即達10萬人，不少大樓建案接連落成，但卻缺乏獨自的消防分隊，為此新竹縣消防局決定成立「高鐵消防分隊」，去年正式動工，預計明年1月完工啟用，屆時更將有70公尺最高雲梯車進駐，守護竹北高樓群住家安全。

新竹縣消防局表示，未來竹北東區的救災救護責任將由高鐵消防分隊及竹北消防分隊共同肩負，分隊轄區將以自強南北路為界，以東的高鐵特區人口約5萬人將交由高鐵分隊負責，規畫設置8輛各式救災救護車輛，後續也會依實際勤務狀況調整。

高鐵消防分隊位於隘口二路及高鐵五路交叉口，緊鄰高鐵派出所，為地上3層、地下1層RC構造建築物，為方便未來救災車輛出動，更已完成拆除隘口二路分隔島。

新竹縣消防局長陳中振表示，竹北高鐵消防分隊建築結構已在日前竣工，目前已準備進入驗收及內部裝潢階段，預計明年1月底就會啟用，暫定編制為12人。陳中振說明，考量高鐵特區都是高樓，因此除了採購3輛全新的水箱水庫車外，還會將高度達70公尺的雲梯車配置在高鐵消防分隊服勤，高度可超過20層樓。

不過初期高鐵分隊最高雲梯車是由竹北分隊調用，就遭民代質疑若高鐵分隊挪用竹北分隊雲梯車，是否會造成竹北分隊無車可用。陳中振回應，會再由竹北西區的豐田消防分隊調用60公尺高雲梯車到竹北分隊，補足雲梯車需求。

同為義消的縣議員陳凱榮表示，目前已有12名義消同仁表態將加入高鐵分隊行列，因此要求新竹縣消防局應盡早編排義消及志工規畫，同時編列服勤裝備，並完成義消訓練，才能在分隊成立後第一時間協助消防弟兄，減輕消防人力不足問題。