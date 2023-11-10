台越首辦消防研習營 消防署分享科技輔助救災經驗

消防署表示，台越首次合辦高科技減災消防研習營，越南中央消防單位共10人來台參訓，透過研習營，把台灣科技輔助救災經驗分享給越南。總統府秘書長林佳龍出席捐贈儀式。

消防署今天下午舉辦「2023年台越高科技減災消防研習營」結訓典禮，消防署提供資料指出，消防署訓練中心從3日起進行為期10天的高科技救災訓練課程，來自越南與台灣受訓學員，課程包含個人防護裝備、電動車滅火、介紹台灣災防體系、科技救災應用等。

消防署表示，此次研習營是台越消防單位首次合作，越南中央消防單位派10人來台參訪，盼透過研習營，加強台灣與新南向國家在消防救災合作，並把台灣運用科技輔助救災經驗分享給越南。

此外，由林佳龍共同創辦的台灣消防發展與交流協會，特別捐贈訓練器材裝備給參加研習營的越南代表，包含消防衣6套、訓練用無人機1組、消防頭套10組。林佳龍特別出席見證捐贈儀式。

林佳龍致詞時說，以總統府秘書長身分到場支持消防署舉辦的高科技減災消防研習營，其實過去擔任台中市長時就積極與越南合作交流，後續創辦台灣消防發展與交流協會。

他表示，台灣常遇到複合式天然災害，但透過科技防救災等設備提升防救災經驗，政府持續推動新南向政策，包含跟越南、菲律賓及日本等國交流合作，台灣扮演重要角色，且台灣不只具備防救災經驗，相關消防產業如消防設備儀器、服裝和無人機，都可與各國合作，提升當地消防員在救防災安全，盼透過研習營加深台越合作。

消防署主任秘書簡萬瑤致詞指出，恭喜來自越南消防單位受訓學員，順利完成此次各項高科技災害救援訓練課程，消防署也利用此次訓練機會介紹台灣災害防救體系。

他說，此次訓練場域在消防署訓練中心，基地面達109公頃，將積極爭取相關訓練課程及場域的國際認證，未來規劃擴大國際交流，盼把訓練中心建置成印太地區消防訓練基地。