快訊

肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

「卡神」楊蕙如詐977萬元答辯狀況外 法官酸：開庭前要做功課

台越首辦消防研習營 消防署分享科技輔助救災經驗

中央社／ 台北10日電

消防署表示，台越首次合辦高科技減災消防研習營，越南中央消防單位共10人來台參訓，透過研習營，把台灣科技輔助救災經驗分享給越南。總統府秘書長林佳龍出席捐贈儀式。

消防署今天下午舉辦「2023年台越高科技減災消防研習營」結訓典禮，消防署提供資料指出，消防署訓練中心從3日起進行為期10天的高科技救災訓練課程，來自越南與台灣受訓學員，課程包含個人防護裝備、電動車滅火、介紹台灣災防體系、科技救災應用等。

消防署表示，此次研習營是台越消防單位首次合作，越南中央消防單位派10人來台參訪，盼透過研習營，加強台灣與新南向國家在消防救災合作，並把台灣運用科技輔助救災經驗分享給越南。

此外，由林佳龍共同創辦的台灣消防發展與交流協會，特別捐贈訓練器材裝備給參加研習營的越南代表，包含消防衣6套、訓練用無人機1組、消防頭套10組。林佳龍特別出席見證捐贈儀式。

林佳龍致詞時說，以總統府秘書長身分到場支持消防署舉辦的高科技減災消防研習營，其實過去擔任台中市長時就積極與越南合作交流，後續創辦台灣消防發展與交流協會。

他表示，台灣常遇到複合式天然災害，但透過科技防救災等設備提升防救災經驗，政府持續推動新南向政策，包含跟越南、菲律賓及日本等國交流合作，台灣扮演重要角色，且台灣不只具備防救災經驗，相關消防產業如消防設備儀器、服裝和無人機，都可與各國合作，提升當地消防員在救防災安全，盼透過研習營加深台越合作。

消防署主任秘書簡萬瑤致詞指出，恭喜來自越南消防單位受訓學員，順利完成此次各項高科技災害救援訓練課程，消防署也利用此次訓練機會介紹台灣災害防救體系。

他說，此次訓練場域在消防署訓練中心，基地面達109公頃，將積極爭取相關訓練課程及場域的國際認證，未來規劃擴大國際交流，盼把訓練中心建置成印太地區消防訓練基地。

越南 林佳龍 總統府

延伸閱讀

大酸侯友宜 林佳龍：新北市現在沒市長 侯拿了禮金卻去追其他新娘

蔡蘇游林今齊聚賴清德板橋造勢 4人都曾兵敗新北

國慶翻Taiwan National Day 林佳龍：見台灣就緊張？

中央市場明年將拆除 攤商不滿補償費低、議員批市府蠻悍回收

相關新聞

獨／疑糾紛遭反撲 搗毀高雄酒店1樓、無差別砸車有內情

高雄市新興區今天凌晨發生無差別砸車滋事事故，據傳，疑某酒店股東的手下與某茶行人士發生糾紛，要對茶行人士找碴，曾找人開車撞...

嘉義市大樓建築工地電梯夾死工人 檢解剖：胸部壓迫窒息死亡

嘉義市有處興建中工地6日中午，發生電梯夾死監視器工人意外，檢警相驗，死者楊姓工人胸部撕裂傷、胸廓變形，嘉檢今天解剖結果，...

疑心臟不適自撞分隔島 高雄自小貨車駕駛送醫搶救不治

林姓男子駕駛後方載著木板的自小貨車今天下午1時19分許行經高雄市翠華路快車道時，突然自撞分隔島，雖撞擊力道不大，但警發現...

桃園平鎮5車連環追撞！瓦斯鋼瓶散落一地 車體變形、4人受困

桃園市平鎮區快速路三段今天下午3時傳出一起嚴重車禍，1輛大貨車與1輛轎車、3輛載有瓦斯鋼瓶的小貨車發生追撞，撞擊力道強勁...

烏來山區午後陣雨…騎士遭山坡掉落石塊擊中 小腿見血緊急送醫

新北市烏來山區今天下午下起午後陣雨，機車騎士謝姓男子行經新烏路4 段，遭山坡掉落石塊擊中左小腿當場流血，由救護車送醫急救...

疑酒駕釀禍！印尼籍衝浪選手騎車自撞 頭部受創傷重不治

一名來台參加國際衝浪公開賽的印尼籍男子，今天凌晨在台東台11線發生嚴重車禍，送醫後傷重不治。主辦單位台東縣政府已經透過印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。