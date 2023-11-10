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鹿港天后宮「作客媽祖」神尊竟被網拍 網友：人在做、天在看

鹿港天后宮「作客媽祖」神尊竟被網拍 網友：人在做、天在看

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，有民眾買了二手神明覺得怪怪的，與天后宮聯繫，昨天主動歸還，管委會呼籲避免上當。

鹿港天后宮主委張偉東在臉書發文指出，媽祖神尊長年供信眾恭請做客，卻在近日接獲信眾善心告知及舉報，將媽祖在二手神明流通平台上販售，不肖之人以恭請做客為名，轉手而變賣，民眾若接觸到可疑人士，載著一車神明販售，敬請務必注意留心。

張偉東今天特地打電話給這名將作客神尊主動歸還的信眾，他說，信眾有夢到要請鹿港媽祖回家，才會想買落難媽祖，之後與買家約彰化面交，挑了媽祖神尊回去才發現奇怪。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，11月初出借作客媽祖，一般出借個人為期約一周就須歸還，但該申請借用者男子已逾期未還，廟方打了兩支他留的電話都是假電話，當時就覺得怪怪的。

台中信眾在二手神明網路平台買到鹿港天后宮的二手媽祖，但拿到神尊發現神尊脖子身體香火燻黑痕跡明顯，應是長期受供奉的神尊，也請派出所看神尊後，認為有可能是贓物，最後直接向天后宮聯絡，才知道這尊神尊是作客神尊，賣家是以假名來申請，再放到平台販售。

劉家汶說，這名信眾昨天將媽祖送回鹿港天后宮，讓一度失聯的作客媽祖回到鹿港天后宮，因神尊已回來，目前管委會尚未決定提告，不過發現還有其他受害宮廟，都是以假資料申請作客神尊，再放在網路平台販售。

劉家汶指出，因受理申請時已要求申請人提供個人詳細個資，過去也不曾發生過這樣的狀況，不會因為一個個案改變現行申請作客媽祖的申請方式，拒絕民眾需求。

對於鹿港天后宮作客媽祖被當成二手媽祖販賣，網友留言指出「人在做、天在看、小心一點會衰運」、也有人建議「現在宮廟為防騙，恭請神尊需保證人，再來恭請時人和神尊一定要拍照。」

國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，直接公布男子用假身分來申請的監視器畫面。圖／鹿港天后宮提供
國定古蹟鹿港天后宮提供民眾辦喜事或宮廟宮廟遶境活動時申請作客媽祖，但近日廟方發現有不肖人士將作客媽祖上網販售，直接公布男子用假身分來申請的監視器畫面。圖／鹿港天后宮提供

鹿港天后宮 媽祖 神明 國定古蹟

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