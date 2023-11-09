影／驚！新竹男誤信導航 轎車竟開進石門水庫「沉入水下急跳車」

又是導航出錯！新竹縣50歲張姓男子昨天傍晚開車至大溪區阿姆坪基督教會做禮拜，因天黑車況不熟，開啟導航系統引導，未料竟引導轎車直接從水庫大霸碼頭開進水庫沉入水下，張男千鈞一髮及時跳車脫困上岸，警方今天上午表示，不熟悉路段，必要時應先下車察看，避免發生意外。

新竹縣男子誤信導航系統，車子開進石門水庫大霸碼頭水域沉入水下，警方找人拖吊上岸。記者曾增勳／翻攝

大溪警方表示，新竹縣張姓男子昨天傍晚6時10分，駕駛轎車準備前往阿姆坪基督教會做禮拜，他開啟導航系統引導行駛，行經石門水庫壩頂，原應走環湖道路，他卻誤闖一旁大壩碼頭下坡道路，天色黑暗未察覺，直接開進石門水庫大壩碼頭水域，發現已來不及，緊急跳車脫困上岸。

張男眼睜睜看著車子沉入水下，只能向警方求助，警方據報趕到聯繫拖吊車，由保七總隊員警聯絡民間潛水人員到場協助，費時近1小時，至晚間9時才張男轎車打撈上岸，張男對導航系統引導他一路開進石門水庫無法置信。