影／驚！新竹男誤信導航 轎車竟開進石門水庫「沉入水下急跳車」
又是導航出錯！新竹縣50歲張姓男子昨天傍晚開車至大溪區阿姆坪基督教會做禮拜，因天黑車況不熟，開啟導航系統引導，未料竟引導轎車直接從水庫大霸碼頭開進水庫沉入水下，張男千鈞一髮及時跳車脫困上岸，警方今天上午表示，不熟悉路段，必要時應先下車察看，避免發生意外。
大溪警方表示，新竹縣張姓男子昨天傍晚6時10分，駕駛轎車準備前往阿姆坪基督教會做禮拜，他開啟導航系統引導行駛，行經石門水庫壩頂，原應走環湖道路，他卻誤闖一旁大壩碼頭下坡道路，天色黑暗未察覺，直接開進石門水庫大壩碼頭水域，發現已來不及，緊急跳車脫困上岸。
張男眼睜睜看著車子沉入水下，只能向警方求助，警方據報趕到聯繫拖吊車，由保七總隊員警聯絡民間潛水人員到場協助，費時近1小時，至晚間9時才張男轎車打撈上岸，張男對導航系統引導他一路開進石門水庫無法置信。
警方呼籲，車輛夜間行駛山區道路，應放慢車速，對於路況不熟悉路段，不要完全相信導航系統引導，必要時應先下車察看，避免發生意外。
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