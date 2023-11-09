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彰化「黃雨衣阿飄」嚇壞路人！警抓到背後惡作劇者「真實身分」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪州鄉台一線日前出現「阿飄」，用路人飽受驚嚇，相關影片上傳到網路通訊平台和社群，警方據報鍥而不捨追查，昨晚突破40歲鐘姓男子心防，坦承為了好玩，自製漂浮黃色雨衣嚇人，警方依違反社會秩序維護法移送偵辦。

監視畫面顯示「黃色雨衣男」在路面移動。影／民眾提供，記者簡慧珍剪輯
監視畫面顯示「黃色雨衣男」在路面移動。影／民眾提供，記者簡慧珍剪輯

警方根據網路社群民眾PO網影片，調查本（11）月6日晚上10點在溪州鄉溪厝村中山路（台一線）二段157號前斑馬線上的黃色「阿飄」，第一時間研判是道路工程包商放置電動旗手被路過車速「帶」動滑行，但仔細看底部沒輪子，且會隨風飄起。警方調閱數百個路口監視畫面及路過車輛的行車記錄器，確定人為放置飄浮物企圖造成恐慌。

經追查鐘男涉有重嫌，通知昨到案說明。北斗警分局長吳詠傑指出，鍾男坦承為了好玩，用雙面膠帶密封黃色輕便雨衣的帽子、袖子和底部，密封後注入氫氣，再放置馬路上任其隨風飄盪製造靈異現象嚇人，警方依據他故意在馬路上嚇人、惡作劇，影響公眾安寧，危害他人安全，以涉嫌違反社會秩序維護法移送偵辦。

彰化縣溪州鄉鍾姓男子自製「阿飄」飄在半空。圖／民眾提供
彰化縣溪州鄉鍾姓男子自製「阿飄」飄在半空。圖／民眾提供

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