彰化「黃雨衣阿飄」嚇壞路人！警抓到背後惡作劇者「真實身分」

彰化縣溪州鄉台一線日前出現「阿飄」，用路人飽受驚嚇，相關影片上傳到網路通訊平台和社群，警方據報鍥而不捨追查，昨晚突破40歲鐘姓男子心防，坦承為了好玩，自製漂浮黃色雨衣嚇人，警方依違反社會秩序維護法移送偵辦。

監視畫面顯示「黃色雨衣男」在路面移動。影／民眾提供，記者簡慧珍剪輯

警方根據網路社群民眾PO網影片，調查本（11）月6日晚上10點在溪州鄉溪厝村中山路（台一線）二段157號前斑馬線上的黃色「阿飄」，第一時間研判是道路工程包商放置電動旗手被路過車速「帶」動滑行，但仔細看底部沒輪子，且會隨風飄起。警方調閱數百個路口監視畫面及路過車輛的行車記錄器，確定人為放置飄浮物企圖造成恐慌。