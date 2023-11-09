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小心上當！詐騙集團冒用監理站 用這2招網傳簡訊四處傳送

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義監理站最近收到許多民眾反映，收到多個版本的汽燃費徵收簡訊通知，以及違規罰款簡訊通知繳納，提醒民眾，請認明監理服務網正確網址，來源不明簡訊或連結，切勿點擊，勿隨意輸入個人資訊，以免上當受騙。

監理站說，汽燃費徵收簡所提及金額、時間，容易讓民眾受誤導，而且連結的網址，顯示頁面與監理服務網官網相似，如「汽燃費逾期通知：您的111年度汽燃費逾期金額2,880元，請儘速繳納，查詢及繳費請點此******. vip；「監理服務網」您違反交通管理事件，請於10/20之前儘快處理限https：//cutt.* */mvdis」。

網傳簡訊為詐騙訊息，網址錯誤，簡訊有多處破綻，如網址很奇怪、汽燃費徵收的月份不符，網傳簡訊顯示年度不對，且欠繳金額一律為2880元。監理站澄清，汽車燃料費每年7月開徵，民眾逾期未繳，監理機關會再寄簡訊提醒，且寄送的提醒繳費簡訊中，會清楚的顯示發送簡訊機關及連絡電話，供民眾撥打詢問。

另，最近有民眾表示收到「違反道路交通管理事件，即將過線上處理期限」簡訊通知，並附上網址供連結，網址疑似監理服務網，但並非政府機關網址。監理站也不會以簡訊附上網址供連結點選繳納罰單，民眾若有收到這類詐騙簡訊，提醒大家不要按連結，避免蒙受金錢損失或個人資料遭竊取。

嘉義市監理站最近收到民眾反映，收到多個版本的汽燃費徵收簡訊通知，以及違規罰款簡訊通知繳納，提醒民眾注意。圖／嘉市監理站提供
嘉義市監理站最近收到民眾反映，收到多個版本的汽燃費徵收簡訊通知，以及違規罰款簡訊通知繳納，提醒民眾注意。圖／嘉市監理站提供

監理站 詐騙 嘉義

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