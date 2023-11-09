小心上當！詐騙集團冒用監理站 用這2招網傳簡訊四處傳送

嘉義市監理站最近收到許多民眾反映，收到多個版本的汽燃費徵收簡訊通知，以及違規罰款簡訊通知繳納，提醒民眾，請認明監理服務網正確網址，來源不明簡訊或連結，切勿點擊，勿隨意輸入個人資訊，以免上當受騙。

監理站說，汽燃費徵收簡所提及金額、時間，容易讓民眾受誤導，而且連結的網址，顯示頁面與監理服務網官網相似，如「汽燃費逾期通知：您的111年度汽燃費逾期金額2,880元，請儘速繳納，查詢及繳費請點此******. vip；「監理服務網」您違反交通管理事件，請於10/20之前儘快處理限https：//cutt.* */mvdis」。

網傳簡訊為詐騙訊息，網址錯誤，簡訊有多處破綻，如網址很奇怪、汽燃費徵收的月份不符，網傳簡訊顯示年度不對，且欠繳金額一律為2880元。監理站澄清，汽車燃料費每年7月開徵，民眾逾期未繳，監理機關會再寄簡訊提醒，且寄送的提醒繳費簡訊中，會清楚的顯示發送簡訊機關及連絡電話，供民眾撥打詢問。