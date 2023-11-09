救護車鳴笛送發燒童就醫 學生沒禮讓 新北警：無法罰

新北市消防局昨天晚上協助一名發燒女童送醫，途中行經新莊區中正路與新興街口，一群學生未禮讓救護車先行，仍走在人行穿越道上，直到救護車鳴按多聲喇叭，學生們才快步讓行。新莊警分局表示，現階段行人未禮讓救護車尚無法規範，呼籲患者生命權比行人通行權更為重要，應予讓行。

據了解，新北市新莊區一名2歲女童因高燒不退，女童家人焦急打電話請119派人前來協處。約莫昨天傍晚5時30分左右新北市消防局新莊消防分隊人車趕抵，檢視女童生命徵象穩定，旋即協助女童後送醫院急救。

救護車一路鳴笛沿著新莊區中正路往迴龍方向直行，途中行經中正路與新興街口，救護車行車方向號誌燈為紅，救護人員見前方有大批行人綠燈走在人行穿越道上，先放緩車速慢慢往前。此時，有行人聽到救護車鳴笛聲，先停下腳步禮讓沒再前走，有學生卻無視漫步前進，直到救護車連按多聲喇叭，這群學生才快步讓行。

對此，新莊警分局表示，現階段行人未禮讓救護車，雖未有明確規範罰則，但救護車開啟警笛執行勤務時，代表著車上有病患急需被救助，是具有優先行駛權，對比行人通行權，患者的生命權和健康權應受保障，也更為重要。