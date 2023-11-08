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土城老人會遊台東遭虎頭蜂螫 新北派員搭機贈5千慰問金

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市土城老人會共120人，今上午到台東縣延平鄉鸞山森林博物館參觀，突遭虎頭蜂群攻擊，全團有11人送醫，其中3人傷勢較重。新北社會局長李美珍立即派員搭機南下，趕往醫院探視關懷，並致贈每位長輩慰問金各5千元。

社會局表示，新北市老人會在旅遊途中遭遇虎頭蜂螫傷後，經台東縣消防局緊急救援，3人傷勢較嚴重，分別送往台東慈濟醫院、基督教醫院和關山馬偕醫院治療，李美珍在新北議會開議期間，第一時間指示同仁攜帶慰問金南下關懷。

社會局表示，經與土城區公所聯繫，據了解，全團3台車共120人，由理事長張火鐘帶團，並由北吉旅行社負責行程及食宿安排，昨上午出發，預計今晚間抵花蓮住宿，9日返回土城，區公所也於事發後電話聯繫，掌握傷者名單。

李美珍表示，感謝台東縣政府消防人員及時救援，另外台東社會處也致贈每名傷者2千元，祈願傷者都可以平安康復，同時提醒外出旅遊時務必注意自身安全，除做好旅遊平安險投保，也要隨時觀察周遭環境變化。

社會局專門委員林坤宗代表市府趕往醫院關懷 並致贈5千元慰問金。圖／新北市社會局提供
社會局專門委員林坤宗代表市府趕往醫院關懷 並致贈5千元慰問金。圖／新北市社會局提供

台東 虎頭蜂 馬偕醫院 住宿 花蓮

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