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錢櫃工程失火6死撇責 證據打臉：練台生2度赴現場指示快一點完工

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

錢櫃台北林森店2020年4月26日因施作電梯火災致6人死亡67人受傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死罪；練一度辯稱對林森店施工時的消防安全問題不清楚，不過，他在慘劇發生前2次現地盯工，還吩咐要盡速竣工。

檢方起訴被告有練台生、林森店經理翁珮雯、日班副理張惠純、高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑與迪廣公司，罪名是放火、過失致死、過失傷害及違反職業安全衛生法。

法官2021年7月20日疫情期間以視訊方式開庭，練台生表示對林森分店消防設備不清楚，不必負刑事責任；當時，練還說很少去林森店，對這棟樓很陌生，「我雖是董事長，但少管事」，對於林森店消防計畫書上有自己的用印，練則說，公司業務分層授權，許多都是代行用印。

台北地院今天開庭傳喚練台生等被告出庭，被告之一的黃思銘因負責電梯加裝工程監工，以證人身分接受檢、辯詰問。

檢察官提示證據顯示，2020年3月6日，黃思銘在監工日報表上的「工地重要事項備註欄」記錄當天練台生曾視察林森店大樓的10樓、11樓，且口頭指示隔音牆、天花板上的燈架有保留價值，施工時可以不必拆除。

此外，黃思銘在2020年4月16日監工日報表上的「工地重要事項備註欄」中，又記錄練台生、高姓協理到現場了解施工進度，練提出加快施工進度的指示，對於公訴檢察官所提示的2份證據，黃證稱是依實際情形而記載。

黃思銘作證說，他2005年進入錢櫃，2020年2月調派林森店負責機電工程，林森店大樓增設2部電梯工程的工班在2月底進場，本來排定2020年3月可完工，但因施作有難度，計畫延後到同年7月完成。

黃思銘稱，施工期間會每日以電子郵件寄監工日報表給幾名主管，施工的標準順序是先架設圍籬保護措施，再拆除天花板，續作消防、機電的管道繞道工程，最後是地板打鑿、廢棄物清理，前期施工規畫一次作3個樓層。

黃證稱，他負責協調各個廠商工作，當日作完工程廠商向他口頭彙報，再由他整理出監工日報表。黃思銘表示，他2020年3月收到廠商王良丞傳來的一份「施工防護計畫書」，以前不知道有這種資料，於是攬下來承作，參考門市計畫書填寫、編輯，計畫書中的防火管理員章，是請門市人員忙用印。

不過，黃證稱，他雖然撰寫防火計畫，但沒有依規定在施工3天前將計畫書提交給消防局，是因不知轄區的消防單位在哪兒，且工作比較忙碌。

關於為何林森店一邊施工、一邊做生意？黃思銘說，站在工程人員立場，他主張錢櫃在施工期間不要營業、不要帶客，但後來決定為有師傅在現場即不帶客，至於翁珮雯與人的對話記錄出現「見機行事，隨機應變」一事，他並不知情，他覺得翁珮雯是轉述其他人的指令而已。

2020年4月26日台北錢櫃林森店KTV大火造成6死67傷。圖／聯合報系資料照片
2020年4月26日台北錢櫃林森店KTV大火造成6死67傷。圖／聯合報系資料照片
練台生。圖／聯合報系資料照片
練台生。圖／聯合報系資料照片

練台生 錢櫃 電梯 過失致死 火災

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