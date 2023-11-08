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撒釘怪客被押 安寧派出所雙俠眼尖發現「反光」成破案關鍵
台中海線撒釘怪客顏姓男子落網，昨天被聲押獲准，清水警分局安寧派出所警員楊政哲、林裕財自願加班調閱約50支監視鏡頭後，終於找到破案關鍵，在監視畫面中看到微弱釘子反光，逮到這名撒釘怪客，讓海線民眾安心。
「撒釘怪客」事件引起民眾怒氣沖天，各級民代接獲投訴陳情，立法院副院長蔡其昌也在臉書發文提醒民眾注意，民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如的志工車隊輪胎也中標。
11月2日凌晨，一名住梧棲男子深夜打電話報警，說他家大門口轉角處被撒許多細小釘子，擔心會影響往來汽機車駕駛人安全，請求警方協助處理。同日早上，又有民眾發現梧棲中央路沿線發現零散鐵釘，轄區安寧派出所長林承亞直覺此事件，已影響用路人安全，不敢輕忽大意，立即指派安寧所「調閱監視器專家」警員楊政哲、林裕財偵辦，釐清是否有心人蓄意惡作劇，避免傷及無辜。
所長林承亞說，鐵釘體積小，肉眼不易發現，警方偵辦過程遭遇極大困難，透過有限畫素的監視器畫面，實在難察覺鐵釘掉落的瞬間。偵辦前兩天，警方均無眉目，但安寧所警員楊政哲及林裕財鍥而不捨，自願加班調閱中央路沿線附近約50支監視器。
林承亞表示，經過二警調閱約50組監視鏡頭、抽絲剝繭反覆過濾後，二警最終看見「破案密碼」。眼尖的楊政哲及林裕財在看到其中幾支監視鏡頭後發現，只要涉案車輛經過，地上便會出現微微的「亮點」，這個亮點疑似就是「鐵釘反光」現象，鎖定該車，並發現該車的行徑路線與鐵釘散落地帶相符，更加篤定該車涉有重嫌，全線追緝。
清水警分局長蔡慶星表示，「民眾的小事情，就是警察的大事情」，這次的「撒釘怪客」事件，更突顯出安寧派出所同仁在第一時間接獲民眾報案的受處理態度是積極、認真。
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