快訊

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

聯合報+願景工程「解凍格陵蘭」 奪曾虛白新聞獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撒釘怪客被押 安寧派出所雙俠眼尖發現「反光」成破案關鍵

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中海線撒釘怪客顏姓男子落網，昨天被聲押獲准，清水警分局安寧派出所警員楊政哲、林裕財自願加班調閱約50支監視鏡頭後，終於找到破案關鍵，在監視畫面中看到微弱釘子反光，逮到這名撒釘怪客，讓海線民眾安心。

「撒釘怪客」事件引起民眾怒氣沖天，各級民代接獲投訴陳情，立法院副院長蔡其昌也在臉書發文提醒民眾注意，民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如的志工車隊輪胎也中標。

11月2日凌晨，一名住梧棲男子深夜打電話報警，說他家大門口轉角處被撒許多細小釘子，擔心會影響往來汽機車駕駛人安全，請求警方協助處理。同日早上，又有民眾發現梧棲中央路沿線發現零散鐵釘，轄區安寧派出所長林承亞直覺此事件，已影響用路人安全，不敢輕忽大意，立即指派安寧所「調閱監視器專家」警員楊政哲、林裕財偵辦，釐清是否有心人蓄意惡作劇，避免傷及無辜。

所長林承亞說，鐵釘體積小，肉眼不易發現，警方偵辦過程遭遇極大困難，透過有限畫素的監視器畫面，實在難察覺鐵釘掉落的瞬間。偵辦前兩天，警方均無眉目，但安寧所警員楊政哲及林裕財鍥而不捨，自願加班調閱中央路沿線附近約50支監視器。

林承亞表示，經過二警調閱約50組監視鏡頭、抽絲剝繭反覆過濾後，二警最終看見「破案密碼」。眼尖的楊政哲及林裕財在看到其中幾支監視鏡頭後發現，只要涉案車輛經過，地上便會出現微微的「亮點」，這個亮點疑似就是「鐵釘反光」現象，鎖定該車，並發現該車的行徑路線與鐵釘散落地帶相符，更加篤定該車涉有重嫌，全線追緝。

清水警分局長蔡慶星表示，「民眾的小事情，就是警察的大事情」，這次的「撒釘怪客」事件，更突顯出安寧派出所同仁在第一時間接獲民眾報案的受處理態度是積極、認真。

台中海線撒釘怪客落網被押，台中市清水警分局安寧派出所警員楊政哲、林裕財找到破案關鍵。圖／警方提供
台中海線撒釘怪客落網被押，台中市清水警分局安寧派出所警員楊政哲、林裕財找到破案關鍵。圖／警方提供
台中海線撒釘怪客落網被押，台中市清水警分局安寧派出所警員楊政哲（右）、林裕財找到破案關鍵。圖／警方提供
台中海線撒釘怪客落網被押，台中市清水警分局安寧派出所警員楊政哲（右）、林裕財找到破案關鍵。圖／警方提供

監視器 梧棲 加班

延伸閱讀

台中「鐵釘怪客」釀民眾恐慌遭法院收押 犯案原因曝光

影／台中海線撒鐵釘多車受害 到案無業男子：誠心想和解賠償

影／台中海線撒鐵釘怪客落網前 逃到宜蘭參加進香求神保佑

獨／台中海線撒釘怪客落網辯情緒不穩 被害人激憤要他賠償

相關新聞

土城老人會50人遊鸞山博物館遭群蜂螫 11送醫2昏迷幸搶回一命

新北市土城老人會今天上午到台東縣延平鄉鸞山森林博物館參觀時，突遭蜂群攻擊，全團50人有9人送醫，其中2名60歲以上女性到...

高雄馬路出現30枚螺絲...多車連續爆胎民怨起 警：路面已清除

高雄阿蓮、路竹區內因有不少螺絲工廠，路面上常遺落螺絲釘，導致車輛行經時爆胎，昨日有民眾發現阿蓮市區到天山營區的路上竟出現...

台東鸞山森林博物館傳蜂群攻擊7遊客 1人失去呼吸心跳

台東縣延平鄉今早發生蜂螫事件，7名遊客在鸞山森林博物館遭蜂群攻擊受傷，其中一人送醫前失去呼吸心跳，陸續被送往台東市區醫院...

撒釘怪客被押 安寧派出所雙俠眼尖發現「反光」成破案關鍵

台中海線撒釘怪客顏姓男子落網，昨天被聲押獲准，清水警分局安寧派出所警員楊政哲、林裕財自願加班調閱約50支監視鏡頭後，終於...

工頭趕上班包包丟機車踏板 警熱心找車主...驚「是通緝犯」

陳姓男子是工地工頭，日前騎車趕上班簽到，隨意將機車臨停紅線後離開，正巧巡邏員警經過，見腳踏板還放著包包且拉鏈未關，認為機...

鋰電池充電中出門無人看管 八里13層住宅發生火警

新北市八里區今天清晨發生住宅火警，消防隊迅速撲滅火勢，但屋內1間臥室已經全毀，客廳等其他空間也被煙燻、水淹，承租人趕回查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。