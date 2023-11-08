撒釘怪客被押 安寧派出所雙俠眼尖發現「反光」成破案關鍵

台中海線撒釘怪客顏姓男子落網，昨天被聲押獲准，清水警分局安寧派出所警員楊政哲、林裕財自願加班調閱約50支監視鏡頭後，終於找到破案關鍵，在監視畫面中看到微弱釘子反光，逮到這名撒釘怪客，讓海線民眾安心。

「撒釘怪客」事件引起民眾怒氣沖天，各級民代接獲投訴陳情，立法院副院長蔡其昌也在臉書發文提醒民眾注意，民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如的志工車隊輪胎也中標。

11月2日凌晨，一名住梧棲男子深夜打電話報警，說他家大門口轉角處被撒許多細小釘子，擔心會影響往來汽機車駕駛人安全，請求警方協助處理。同日早上，又有民眾發現梧棲中央路沿線發現零散鐵釘，轄區安寧派出所長林承亞直覺此事件，已影響用路人安全，不敢輕忽大意，立即指派安寧所「調閱監視器專家」警員楊政哲、林裕財偵辦，釐清是否有心人蓄意惡作劇，避免傷及無辜。

所長林承亞說，鐵釘體積小，肉眼不易發現，警方偵辦過程遭遇極大困難，透過有限畫素的監視器畫面，實在難察覺鐵釘掉落的瞬間。偵辦前兩天，警方均無眉目，但安寧所警員楊政哲及林裕財鍥而不捨，自願加班調閱中央路沿線附近約50支監視器。

林承亞表示，經過二警調閱約50組監視鏡頭、抽絲剝繭反覆過濾後，二警最終看見「破案密碼」。眼尖的楊政哲及林裕財在看到其中幾支監視鏡頭後發現，只要涉案車輛經過，地上便會出現微微的「亮點」，這個亮點疑似就是「鐵釘反光」現象，鎖定該車，並發現該車的行徑路線與鐵釘散落地帶相符，更加篤定該車涉有重嫌，全線追緝。