鋰電池充電中出門無人看管 八里13層住宅發生火警

新北市八里區今天清晨發生住宅火警，消防隊迅速撲滅火勢，但屋內1間臥室已經全毀，客廳等其他空間也被煙燻、水淹，承租人趕回查看臉都綠了，肇因疑為幫電動工具的鋰電池充電，人就外出上班做工，無人看管導致電池起火釀災。

火警地點在八里區忠孝路，1幢嶄新大樓第13層住戶，清晨8時許由窗竄出黑煙，消防局獲報出動49輛車、21人趕抵時，無人在家大門深鎖，只好破門進入射水，迅速撲滅火勢再排煙，總共大約花費1個多小時處理。

最後，屋內1個大約3坪的臥室全毀，角落鋰電池疑為起火點，客廳等其他空間的牆壁和木造裝潢天花板也被煙燻黑，以及大量射水滅火之後造成地板積水。

該屋的37歲承租人聞訊趕回，並透露燒毀的房間裡，有正在充電中的電動工具鋰電池，可能為肇因，幸好這場火警無人受傷。

新北市消防局第三大隊長陳志德表示，可充電的鋰電池切勿購買未經CNS檢驗合格產品，可能因過充導致電池升溫，引發自燃或爆炸。

充電的地方應避免堆放可燃物，發生火災時易造成延燒擴大火勢，同時也要注意電池年限及老舊損壞情形，更重要的是，充電中不可無人看管，若須出門最好拔掉插頭，以免失火沒人發現。