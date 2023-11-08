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大陸正妹想來台見面誆5萬美金遭凍結 警敲醒高雄男美夢

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子網路交友迷上照片是長髮正妹的大陸女子，女方稱想來台和林見面，但帶錢不方便，要求林將提款卡匯給在台友人，後又稱匯款5萬美金遭凍結，需借5萬台幣解凍，林不疑有他到郵局匯款時，行員和警方勸阻，指一切都是詐騙話術，林雖心碎卻保住存款。

鳳山警分局員警昨午接獲轄區五甲二路一家郵局通報，指有男子神情緊張，在櫃檯要匯款5萬元台幣到「外匯局」解凍戶頭內的五萬美金外匯，疑似遭到詐騙。

巡邏警網岳家駿、陳建豪獲報到場了解，警方詢問站在櫃台的林姓男子（66歲），林男向警方表示，在網路認識一名大陸女子，女方表示想要來台和他見面，但是帶錢在身上不方便，所以向他借用提款卡要把錢先存進去，日前先用超商「店到店」服務方式，將提款卡寄給女子在台灣的友人。

林男說，過幾天後，女方又說她匯進戶頭內的五萬美金遭凍結，需要他協助匯台幣5萬元保證金才能解凍，為了見女方一面，他情急下照對方指示匯款。

警方得知事情原委，告訴林男是詐騙集團的伎倆，他寄出的提款卡可能已經變成人頭帳戶，詐騙集團「騙了提款卡，還想再騙你的錢」，都是詐騙話術，請臨將對方封鎖，林聽完警方勸阻，才恍然大悟，雖想和水姑娘見面的心願夢碎，但仍感謝行員和警方保住他的積蓄。

高雄林姓男子和網路上的大陸正妹交往，對方誆稱想來台見面，借了林的提款卡，又誆5萬美金遭凍結，要林匯5萬元台幣解凍，鳳山警分局勸阻讓高雄男夢碎。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子和網路上的大陸正妹交往，對方誆稱想來台見面，借了林的提款卡，又誆5萬美金遭凍結，要林匯5萬元台幣解凍，鳳山警分局勸阻讓高雄男夢碎。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子和網路上的大陸正妹交往，對方誆稱想來台見面，借了林的提款卡，又誆5萬美金遭凍結，要林匯5萬元台幣解凍，鳳山警分局勸阻讓高雄男夢碎。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子和網路上的大陸正妹交往，對方誆稱想來台見面，借了林的提款卡，又誆5萬美金遭凍結，要林匯5萬元台幣解凍，鳳山警分局勸阻讓高雄男夢碎。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 電信詐騙

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