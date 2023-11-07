聽新聞
test
0:00 / 0:00
餐廳老闆到居酒屋嫌魚鹹 見員工當廚餘丟掉…氣炸揮拳
周姓男子是餐廳老闆，日前跟女性友人至北市大安區某居酒屋用餐，點了數樣餐點，餐點陸續送上桌，卻覺得其中一樣的柳葉魚太鹹，向員工反應，員工稱「餐點不要的話會當廚餘倒掉」，收走後隨即丟棄，周男認為對方態度不好，不想解決問題，憤怒朝員工揮拳。警方獲報趕抵，周男還憤怒稱「我們家的員工絕對不會這樣」，被依傷害罪嫌送辦。
大安警方日前晚上9點多獲報，市民大道四段某間居酒屋有消費糾紛趕抵，顧客周男（33歲）稱點了一道柳葉魚，吃幾口覺得太鹹，招手跟送餐的工讀生反應，沒想到他收走後直接把它當廚餘丟掉，質問「你們都是這樣處理的嗎？」對方回「照流程就是這樣」，不滿對方服務態度出拳毆打。
受傷的林姓工讀生（21歲）稱，對方說柳葉魚太鹹，也沒有說其他要求，因此告知「若不要吃了可以幫忙收走」，收走後直接到餐廳內場，按照店內工作流程當廚餘丟掉，孰料從廚房走回外場，就遭到周男步步進逼、刁難說「你倒進廚餘了？」接著一拳攻擊頭部，事後還嗆「你們是不是不想營業了？」
居酒屋店長得知有糾紛，立刻出面制止，也試圖安撫周男情緒，隨後警方趕抵，周男坦承動手，但回嗆「我也是餐廳老闆，我們家的員工絕對不會這樣」；林姓工讀生事後持診斷證明書提告傷害罪，警方受理後製作筆錄，將周男函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言