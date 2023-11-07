彰化近3年電動自行車火災累計24件 改裝加速釀危機

彰化縣消防局統計北斗鎮今年10月發生2件充電中電動自行車火災，調查發現起火車輛車體及電池動力系統經過改裝，研判起火原因是充電系統發生過充短路引起火災，提醒電動自行車車主勿擅自改裝，尤其是換裝來歷不明鋰電池或增改電子控制系統，大幅提高電動自行車火災風險。

消防局發現這兩件火警都是為外籍移工使用，屬於電動自行車中的微型電動二輪車，因起火車輛都停放於工廠內部停車區，共波及20餘輛電動自行車燒損。其中一件發生在10月24日清晨一間電鍍工廠，6輛停放在車棚的電動機車排放在一起，還有有機車正在充電中，突然不明原因「轟」的起火燃燒。

台灣外籍移工數逐年遞增，電動自行車因價廉、輕巧方便，機動性高，加上不需駕照便可騎乘，是許多外籍移工的代步交通工具。

消防局指出，道路交通管理處罰條例規定，微型電動二輪車最大行駛速率每小時25公里以下，有不肖業者看準使用者有提升時速的需求，在網路販售改裝鋰電池，或私下提供改裝控制裝置解除速率限制服務，藉以加大馬力提升行駛速率，不但增加車輛故障機率，更可能造成火燒車意外。