快訊

家長樂了！汐止工業區蓋旗艦童書店 專家曝3優勢

韓國王牌主播孫石熙：政府最害怕的公正新聞人

惹「麻」煩！不只Joeman、蕾菈夫妻 「1網紅」也涉毒遭逮 身分曝光

彰化近3年電動自行車火災累計24件 改裝加速釀危機

聯合報／ 記者林敬家／採訪即時報導

彰化縣消防局統計北斗鎮今年10月發生2件充電中電動自行車火災，調查發現起火車輛車體及電池動力系統經過改裝，研判起火原因是充電系統發生過充短路引起火災，提醒電動自行車車主勿擅自改裝，尤其是換裝來歷不明鋰電池或增改電子控制系統，大幅提高電動自行車火災風險。

消防局發現這兩件火警都是為外籍移工使用，屬於電動自行車中的微型電動二輪車，因起火車輛都停放於工廠內部停車區，共波及20餘輛電動自行車燒損。其中一件發生在10月24日清晨一間電鍍工廠，6輛停放在車棚的電動機車排放在一起，還有有機車正在充電中，突然不明原因「轟」的起火燃燒。

台灣外籍移工數逐年遞增，電動自行車因價廉、輕巧方便，機動性高，加上不需駕照便可騎乘，是許多外籍移工的代步交通工具。

消防局指出，道路交通管理處罰條例規定，微型電動二輪車最大行駛速率每小時25公里以下，有不肖業者看準使用者有提升時速的需求，在網路販售改裝鋰電池，或私下提供改裝控制裝置解除速率限制服務，藉以加大馬力提升行駛速率，不但增加車輛故障機率，更可能造成火燒車意外。

彰化消防局統計2021到今年共發生24起電動自行車火災事故，消防局表示，品質不良鋰電池容易發生熱失控，過充、過放或碰撞都可能造成電池溫度升高起火燃燒，購買電動自行車應選購經交通部型式審驗合格產品，車輛也都有專屬充電器，不同型號充電器不可混用，充電時應避開樓梯間、通道或出入口處，並與易燃物保持適當距離，避免造成延燒。

彰化縣消防局統計北斗鎮今年10月發生2件充電中電動自行車火災，調查發現起火車輛車體及電池動力系統經過改裝，研判起火原因是充電系統發生過充短路引起火災。圖／彰化消防局提供
彰化縣消防局統計北斗鎮今年10月發生2件充電中電動自行車火災，調查發現起火車輛車體及電池動力系統經過改裝，研判起火原因是充電系統發生過充短路引起火災。圖／彰化消防局提供
彰化消防局統計2021到今年共發生24起電動自行車火災事故。圖／彰化消防局提供
彰化消防局統計2021到今年共發生24起電動自行車火災事故。圖／彰化消防局提供

電動自行車 火災 移工

延伸閱讀

暖東峽谷熱門登山步道5年14起迷路求救 基消防局設標示牌

民宅頂樓鴿舍起火燃燒 鴿子無一倖免飼主嘆「一夕全毀」

彰化慶安宮廟埕故事館開箱 美食小吃特色店家來加持

大巨蛋10日消防演練 議員要求未過關就延後測試賽

相關新聞

影／台中海線撒鐵釘多車受害 到案無業男子：誠心想和解賠償

顏姓男子涉嫌在台中海線沿路地面撒鐵釘，多車車輪被刺破，台中警方昨晚到宜蘭逮到他，據了解，他目前無業，被捕時完全配合警方調...

網紅「Bump」衝杜拜救豬仔...控外交部零作為 判決揭真相

林姓男子去年被蕭姓男子誘至杜拜從事詐騙，後來經網紅「好棒Bump」救援才成功脫困回台，事後「Bump」指控外交部「零作為...

彰化近3年電動自行車火災累計24件 改裝加速釀危機

彰化縣消防局統計北斗鎮今年10月發生2件充電中電動自行車火災，調查發現起火車輛車體及電池動力系統經過改裝，研判起火原因是...

男搭捷運叼著電子煙？ 北捷找到人發現他含口中是「這樂器」

有民眾日前反映，疑似有男子在搭乘台北捷運時，口中叼著電子煙，違反「菸害防治法」規定。台北捷運查證後，今天發布新聞稿表示，...

屏東四重溪溫泉公園燈飾施工 1工人遭高壓電擊幸運救回

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園正進行年度溫泉觀光季夜間燈飾工程，60歲工作人員昨天中午施工時，不慎碰觸380V高壓電，當場暈...

國1南下岡山段內線3車碰撞 回堵近5公里

國道一號南下349.6公里處岡山段今天上午10時20分許有三輛轎車追撞，由於現場車流量大，回堵近5公里，就連來救援的消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。