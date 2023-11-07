影／總統府前公車莫名停…維安關切 驚覺司機四肢無力急送醫

馮姓公車司機日前開車載客，行經凱達格蘭大道時，卻在總統府前莫名停留在車道上，博愛特區警方感覺怪異上前查看，這才發現原來司機身體不適，雙手癱軟蜷伏在駕駛座上，立刻協助送醫並疏導交通；馮男經救治已無大礙，事後感謝警方幫忙。

警方表示，3日中午11點多，一輛大都會客運燈號轉路燈後，卻停留不前，不明原因停在總統府前的凱道上，引起博愛特區內的國安人員注意，中正一分局交通分隊線上路況查報員警發現，通知警力到場。

員警踏上公車發現，原來駕駛馮男（46歲）身體不適，雙手癱軟蜷伏在駕駛座上，無法駕駛車輛，立刻通報119，並協助把駕駛攙扶下車至人行道休息，等候救護車趕抵。

由於當下公車上仍有乘客，員警靈機一動，攔下後方行經的公車，請求駕駛幫忙把公車開到凱達格蘭大道228公園旁，順利恢復後方車輛通行。救護人員隨後到場，判斷馮男是疑似中風及高血糖症狀造成四肢癱軟無力，協助送台大醫院治療。