聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／總統府前公車莫名停…維安關切 驚覺司機四肢無力急送醫
馮姓公車司機日前開車載客，行經凱達格蘭大道時，卻在總統府前莫名停留在車道上，博愛特區警方感覺怪異上前查看，這才發現原來司機身體不適，雙手癱軟蜷伏在駕駛座上，立刻協助送醫並疏導交通；馮男經救治已無大礙，事後感謝警方幫忙。
警方表示，3日中午11點多，一輛大都會客運燈號轉路燈後，卻停留不前，不明原因停在總統府前的凱道上，引起博愛特區內的國安人員注意，中正一分局交通分隊線上路況查報員警發現，通知警力到場。
員警踏上公車發現，原來駕駛馮男（46歲）身體不適，雙手癱軟蜷伏在駕駛座上，無法駕駛車輛，立刻通報119，並協助把駕駛攙扶下車至人行道休息，等候救護車趕抵。
由於當下公車上仍有乘客，員警靈機一動，攔下後方行經的公車，請求駕駛幫忙把公車開到凱達格蘭大道228公園旁，順利恢復後方車輛通行。救護人員隨後到場，判斷馮男是疑似中風及高血糖症狀造成四肢癱軟無力，協助送台大醫院治療。
警方呼籲，近期天氣多變及溫差較大，駕駛人應隨時注意自身身體狀況，若發現不適，應即刻將車輛停於安全處並採取必要之安全措施，共同維護自身及其他用路人之安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言