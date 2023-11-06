舅甥攀爬著名北插天山 舅意外摔落8米高溪谷身亡

新北市、桃園市交界的北插天山區傳出登山客意外，67歲周姓男子昨天與外甥兩人昨天前往攀登北插天登路線折返時，周男不慎摔落8公尺下方溪谷，新北、桃園市消防局出動救援隊搜救深夜尋獲呈OHCA的周男，再漏夜至今天合力在崎嶇山區運送7小時下山送醫搶救仍告不治。消防局四大隊搜救人員今天下午表示，攀登山區最好事見做好路線規畫，考量自己體能、耐力，遠離危險。

新北消防局獲報，周男與外甥兩人從新北市滿月圓山區入山， 挑戰攀登北插天山路線，兩人折返回程途中，因為山區陡坡，周男不慎滑倒摔落大約8公尺下方的溪谷下，他外甥第一時下去溪谷，發現周男頭部撞擊流血、手腳受傷，立即施行CPR救援報案。

新北市消防局據報出動搜救人員35人上山搜救，桃園市消防局獲報亦立即出動10多名搜救隊員上協助搜尋任務，從昨天下午到昨天深夜搜尋救援，終於在深夜9時多，在溪谷中尋獲周男，當時已呈現OHCA沒有生命跡象，新北、桃園搜救隊員合力再經過7小時崎嶇山路至今天清晨搬運下山，緊急將周男送醫搶救，最後仍告不治。