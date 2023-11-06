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騙很大？獨居老先生遺物 赫見10多箱過期女性用品

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣一名98歲獨居老先生日前過世，志工協助清理遺物並分類，竟然有10多箱女性保養品、保健食器等，過期又沒有開封，志工傻眼直呼誇張，研判生前遭騙購買，卻一輩子完全用不到。

苗栗縣社會福利促進協會執行長梅雯霞與多名志工偕同社工，上月22日協助清理一名獨居老人住處遺物，今天清理完畢，清出10多箱過期的女性保養品、保健食品，另有未開封的人參、保溫罐、毛毯等，大批雜物琳瑯滿目。

梅雯霞表示，保溫罐、毛毯等物資還可以共享，但過期的人參、面膜等，根本沒有敢用，尤其是精華液等女性保養品，更讓人覺得誇張，價格應該不便宜，獨居老人生前根本用不到，也沒有吃，幾乎是完封不動過期。

她的經驗有一次在苗栗市慰訪獨居老人時，就碰到一名婦人推銷保健食品，獨居老人認為婦人經常到家關心，應該不會騙人，婦人久久不肯離開，直到當地里長、警察都到場，婦人才打消念頭。

梅雯霞說，獨居老人孤獨寂寞，才會讓有心人有機可乘，一生省吃儉用，可能就在有人願意陪聊天，而最後推銷給的東西，即使自己一輩子用不著，也掏錢買，她認為高齡者的人際關係和社會互動是很棘手的問題，希望大家能夠多關心一下周遭的高齡者、獨居老人，若發現疑似強行推銷牟利，可以聯絡警方等相關單位處理。

苗栗縣一名98歲獨居老先生日前過世，志工協助清理遺物並分類，竟然有10多箱女性保養品、保健食器等，過期又沒有開封。圖／梅雯霞提供
苗栗縣一名98歲獨居老先生日前過世，志工協助清理遺物並分類，竟然有10多箱女性保養品、保健食器等，過期又沒有開封。圖／梅雯霞提供

獨居老人 保健食品 高齡者

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