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警察告警察！警察歌手林宏銘不滿遭批「反應差」 告航警局股長誹謗

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

警察歌手林宏銘（右）不滿分局高姓股長在辦公室當眾人的面胡亂批評他，上月16日提告誹謗罪。圖／林宏銘提供
警察歌手林宏銘（右）不滿分局高姓股長在辦公室當眾人的面胡亂批評他，上月16日提告誹謗罪。圖／林宏銘提供
藝人張秀卿的前夫、有警察歌手封號的林宏銘，目前在航空警察局台北分局擔任警務員，不滿分局高姓股長在辦公室數落、批評他，當面詢問還被回「你在問什麼，我有人事權可以把你調走」，認為受到不公正的批評，氣憤向分局長官提告誹謗，分局警備隊受理依法送辦。

林宏銘受訪說，10月11日高姓股長在勤務指揮中心辦公室向執勤女警說，「林宏銘的周報報告流程反應很慢、很差」，要求女警轉達給大家，事後知悉非常錯愕；16日高前往勤指中心交資訊稽核資料，正巧輪到自己執勤，直接詢問高11日的事「為什麼說我反應遲鈍？」高回「我說你反應差，不是遲鈍」、「你在問什麼，我有人事權可以把你調走......」雙方不歡而散。

林宏銘說，當天高再度回到辦公室，當眾人的面說「林宏銘反應很差」，言詞中還暗酸「請去熟讀刑法，不要動不動說要告誹謗，檢察官也不會起訴」，因此當天16日晚上9點多，憤而提告誹謗罪。

林宏銘指出，提告是為了保障自己名譽、以及長官同事的觀感和工作環境，高沒有任何根據，就多次指控他執勤反應差，詢問他又講不出差在哪裡，根本在搗亂；林還爆料說，高1年內「利用職務霸凌員警」，勤指中心執勤官已連續調動18人次。

林宏銘強調，自己從警15年，曾與同仁破獲社會矚目案件雨衣大盜、李宗瑞性侵案及重大槍毒案件，也是警政署正式邀請全民反詐騙40位其中一位有功人員，並持續上節目反詐騙宣導，「我如果反應差，如何破案和宣導反詐騙呢？」

警察歌手林宏銘不滿分局高姓股長在辦公室當眾人的面胡亂批評他，上月16日提告誹謗罪。圖／林宏銘提供
警察歌手林宏銘不滿分局高姓股長在辦公室當眾人的面胡亂批評他，上月16日提告誹謗罪。圖／林宏銘提供
林宏銘今年甫獲警政署長黃明昭頒發感謝狀，指出「我如果反應差，如何破案和宣導反詐騙呢？」圖／林宏銘提供
林宏銘今年甫獲警政署長黃明昭頒發感謝狀，指出「我如果反應差，如何破案和宣導反詐騙呢？」圖／林宏銘提供
洪榮宏（左）、林宏銘。記者李政龍／攝影
洪榮宏（左）、林宏銘。記者李政龍／攝影

警察 張秀卿

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