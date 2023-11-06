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台南醬油廠3員工昏迷送醫2人恢復意識 勞工局令停工、開罰
台南市新化區成功醬油廠3名員工上午在醬油槽內昏迷，一度沒有生命跡象。南區職業安全衛生中心、台南市政府勞工局派員前往稽查勒令停工，將以違反職業安全衛生法開罰，處最高30萬元罰款。勞工局表示，將協助家屬辦理職業災害慰助。
勞工局指出，災害發生初判原因作業人員「未置備測定空氣中氧氣濃度必要測定儀器」，並採取隨時可確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度措施，未適當換氣保持作業場所空氣氧氣濃度在百分之18以上。
成功醬油工廠上午一名員工進入醬油槽清理醬渣時，疑似因缺氧、吸入槽內氣體中毒暈倒槽內，另兩人見狀進入槽內救援也暈倒槽內。3名傷者救護人員CPR急救陸續恢復心跳呼吸，分別送成大、奇美救治，其中兩人已恢復意識，另一人還在加護病房。
依照職安衛生法第6條未防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質或缺氧空氣等引起危害，最高罰鍰30萬元。
勞工局長王鑫基表示，局限空間作業風險高，事業單位平日應加強危害確認，執行氧氣、危險物、有害物濃度測定，通風換氣與危害物質隔離及危害防止措施安全管制作法，進入作業許可程序，緊急應變處置措施等，防止職災憾事再發生。
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