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高雄鴛鴦扒手菜市場裡應外合 5婆媽忙買菜挑衣受害

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市二苓市場10月間發生4起菜籃族錢包偷竊案，4人損失1萬4700元，警方調監視器追查，發現林姓女子擠在買菜婆媽的人群中，下手扒竊皮包，得手後跳上接應同夥林姓男子車上，經佈線埋伏，發現兩人已對第5名老婦人行竊得手，當場人贓俱獲。

警方指出，小港區二苓路二苓路早市市場，上個月發生多起婆媽菜籃族皮包遭竊案，一名洪姓婦人指買菜時皮包不翼而飛，損失證件和5400元，接續有蔡姓婦人遭偷走7000元及證件，柯鄭姓婦人損失證件和1000元現金，陳姓婦人遭扒竊證件和1300元，4人共損失1萬4700元。

小港派出所獲報，調閱監視器追查，發現一名女子總是擠在人群之中，趁被害人買菜、挑選衣物及生活用品時，下手扒竊被害人的皮包，所長陳宗靖編排肅竊勤務追查，發現女竊賊得手後會跳上接應的轎車，於是以車追人。

3日上午9時許，警員陳明毅、許皓全、孫祐誠、吳承叡前往菜市場執行防竊勤務，發現涉案的林姓女子（45歲）擠在賣衣服的叫賣區前，靠近72歲吳姓婦人，趁機扒竊皮包。

林女離開現場後，迅速皮包內2700元現金，正準備跳上同夥林姓男子（57歲）轎車時，趨前盤查。林女見警方靠近，火速將手中皮包丟入攤架下方，但仍被眼尖警方瞧見，當場人贓俱獲。

警方盤查林女身分，發現是逃亡近8個月的毒品通緝犯，兩人聲稱缺錢花用才偷竊，警詢後將林女依毒品通緝解送歸案，另案依竊盜罪和林男一併函送高雄地檢署偵辦。

高雄林姓女子（紅圈處）在小港區二苓市場伺機對買菜婆媽下手扒竊皮包。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子（紅圈處）在小港區二苓市場伺機對買菜婆媽下手扒竊皮包。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子（紅圈處）和同夥林姓男子裡應外合，擠在小港區二苓市場的買菜婆媽的人群中，趁機下手扒竊皮包。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子（紅圈處）和同夥林姓男子裡應外合，擠在小港區二苓市場的買菜婆媽的人群中，趁機下手扒竊皮包。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子（紅圈處）擠在小港區二苓市場的買菜婆媽的人群中，趁機下手扒竊皮包，被警方當場活逮，查扣被害人的財物。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子（紅圈處）擠在小港區二苓市場的買菜婆媽的人群中，趁機下手扒竊皮包，被警方當場活逮，查扣被害人的財物。記者石秀華／翻攝

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