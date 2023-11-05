合作廠商員工在鶯歌清潔隊處理廚餘發生意外 左手中指被機器切斷一節
新北市鶯歌區清潔隊資源回收場今天上午發生工安意外，1名配合回收廚餘的合作廠商28歲張姓員工，左手中指第一指節被機器切斷，旁邊的清潔隊員見狀，連忙向119求助，由救護車將傷者和斷指一起送至板橋亞東醫院手術縫合。
據了解，張姓男子是配合鶯歌清潔隊回收廚餘的合作廠商員工，今天早上10時20分左右，在資收場操作機器絞碎堆肥廚餘時，左手不慎被捲入，造成左手中指第一指節斷肢，清潔隊員發現後，協助撿起斷指、通報119求助，由救護人員止血簡易包紮，趕緊送醫手術。
新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘指出，發生斷肢傷害時，首先應將受傷的肢體止血，以直接加壓方式止血包紮。斷肢切割面應保持濕潤，以含水的乾淨敷料覆蓋，放入塑膠袋內，再隔水浸泡冰水，避免斷肢直接接觸到冰，告知救護人員發生時間，一同送往醫院救治。
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