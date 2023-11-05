竹市議員疑闖紅燈撞機車...18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

新竹市民富街昨天發生一起死亡車禍，現任議員鄭成光駕駛的黑色BMW在路口疑似闖紅燈，與一名18歲杜姓機車騎士發生碰撞，男騎士當場噴飛，傷重不治，據悉，這名死亡的騎士為拳擊國手杜柏緯的么弟，由於警方保守不願透露肇事原因，家屬上網徵求目擊者與行車記錄器等畫面，希望能釐清當下的狀況。

昨天早上約9點左右，在新竹市民富街與和平路一處路口發生汽機車碰撞車禍，據瞭解，現任議員鄭成光當時駕駛黑色BMW沿著延平路一段往經國路的方向直行，而18歲機車騎士從民富街往少年街、新竹市棒球場的方向行駛，見來車已不及煞車，直接撞上BMW右側車門，因撞擊力道過猛，直接被撞飛，這輛BMW轎車也失控撞上對向白色轎車，並波及停在路邊的銀色轎車。

現場血跡斑斑，18歲的杜姓騎士送往醫院傷重不治，警方抵達後調閱監視器畫面，不過並未讓家屬側錄畫面，機車騎士的家屬悲痛萬分，為了想釐清事發過程，他的姊姊在網路徵求目擊者及畫面。是否有人剛好經過，因為弟弟在車禍當下就離開人間，希望能提供行車記錄器來了解情況。

據悉，這名機車騎士從事空調工程，昨天早上騎車準備去上班，沒想到因此發生憾事。議員鄭成光是新竹市老議員，蟬聯台灣最多屆市議員連任，這次也被家屬控訴未現身向家屬致歉，今天下午陸續有網友在其臉書上批評，要求他出面來致歉。鄭成光的友人則回應，鄭議員有誠意要處理面對。

新竹市議員陳治雄指出，昨天聽到老議長出車禍，且地點是北區和西區的交界處，他隨後前往車禍處理小組，同時發現死者是選區的民眾，且也認識其死者的阿嬤，因此在處理小組待了許久，也告訴家屬若後續有需要協助，會盡力幫忙。至於家屬提到的監視器畫面，警方有調閱相關畫面，讓家屬了解情況。