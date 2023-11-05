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您未繳費？Google RCS釣魚簡訊增加 男點網址遭盜刷8萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

政府加強防堵釣魚簡訊，今年手機簡訊、蘋果手機iMessage訊息的釣魚簡訊下降，詐騙集團上月起轉移至Google RCS發送釣魚簡訊，黃姓男子收到誤以為忘記繳交國道通行費，輸入信用卡資料遭盜刷8萬元。

上班族30歲黃姓男子近期收到Google RCS訊息，內容為「尊敬的用戶，您好！請您注意，您的ETC費用尚未繳納，請儘快完成繳費以避免影響您的ETC服務使用。如有任何疑問，請登錄我們的官方網站。」他誤以為忘記繳交國道通行費，點擊訊息中網址輸入信用卡資料，遭盜刷8萬元。

詐騙集團透過Google RCS發送釣魚簡訊，謊稱積分即將到期、罰款尚未繳納等，誘使民眾點擊網址輸入個人資料、金融帳戶帳號、信用卡號等，盜刷或盜轉款項。

刑事局說，建議Android手機用戶關閉RCS功能，避免收到釣魚簡訊，若接到夾帶網址的可疑簡訊，勿點擊網址及輸入資料，可至165全民防騙網檢舉，填寫發訊者資訊、簡訊內容等資料，並截圖簡訊內容上傳。

政府加強防堵釣魚簡訊，今年手機簡訊、蘋果手機iMessage訊息的釣魚簡訊下降，詐騙集團轉移至Google RCS發送釣魚簡訊。圖／刑事局提供
政府加強防堵釣魚簡訊，今年手機簡訊、蘋果手機iMessage訊息的釣魚簡訊下降，詐騙集團轉移至Google RCS發送釣魚簡訊。圖／刑事局提供
政府加強防堵釣魚簡訊，今年手機簡訊、蘋果手機iMessage訊息的釣魚簡訊下降，詐騙集團轉移至Google RCS發送釣魚簡訊。圖／刑事局提供
政府加強防堵釣魚簡訊，今年手機簡訊、蘋果手機iMessage訊息的釣魚簡訊下降，詐騙集團轉移至Google RCS發送釣魚簡訊。圖／刑事局提供
政府加強防堵釣魚簡訊，今年手機簡訊、蘋果手機iMessage訊息的釣魚簡訊下降，詐騙集團轉移至Google RCS發送釣魚簡訊。圖／刑事局提供
政府加強防堵釣魚簡訊，今年手機簡訊、蘋果手機iMessage訊息的釣魚簡訊下降，詐騙集團轉移至Google RCS發送釣魚簡訊。圖／刑事局提供

詐騙集團 盜刷 信用

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