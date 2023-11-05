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新莊火鍋店氣爆 老闆猜沒關瓦斯 員工：我有關！
新北市新莊區1家小火鍋店今天上午發生氣爆，老闆趕抵看到整間店炸得面目全非，感嘆財物損失恐怕上百萬元，並懷疑可能是員工昨晚打烊時忘了關閉瓦斯總開關釀成氣爆，但員工向消防隊表示，昨晚有關瓦斯。
這家火鍋店位於輔仁大學大門對面的新莊區建國一路，開在5層樓老舊公寓1樓店面。據了解，由於瓦斯用量大，除了店內有4具50公斤裝的桶裝瓦斯串接在一起為供應主力，屋外另有備用瓦斯桶。
今天上午10時許，1名男員工先到達準備中午營業，他走到屋後一開啟備用瓦斯桶，便突然「轟！」的一聲巨響發生氣爆，還沒等到另1名員工來開店門，火鍋店已經被炸爛。
老闆抵達之後表示，可能是員工昨晚打烊時，沒關好店內瓦斯總開關，漏氣導致室內瓦斯濃度上升才會發生氣爆，幸好尚未營業店內無人，但初估財物損失恐怕上百萬元，令人很心疼。
氣爆之後消防隊獲報趕抵，進入店內發現4具50公斤裝的瓦斯桶，外觀良好無損，使用瓦斯探測器也未偵測到數值，詢問員工則強調自己昨晚下班前，確實已關閉瓦斯總開關才離開。
消防局第二大隊指出，氣爆原因究竟是瓦斯桶還是別處的管線漏氣導致，需待火調人員進一步鑑識調查才能釐清。
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