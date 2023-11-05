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影／新北中和麵食館氣爆不到1個半小時 新莊火鍋店又氣爆
新北市中和區永貞路1家北方麵食館今天上午8時52分驚傳氣爆，造成2名店員受傷送醫，事隔不到一個半小時，新莊區建國一路也有1家小火鍋店相繼發生氣爆，幸好無人受傷，發生原因仍在調查中。
據了解，新莊區的小火鍋店位於5層樓老舊公寓1樓，上午10時17分傳出爆炸巨響，當時尚未營業、店內無人，整片鐵捲門被炸飛到前方馬路上，木板和塑料裝潢炸爛，波及門前停放數輛機車，碎玻璃散滿路面。
新北市消防局獲報派遣11車、25人前往搶救，到達時現場已無任何火煙，消防隊員進入店內發現有4具50公斤裝的瓦斯桶，外觀良好無損，使用瓦斯探測器並未偵測到數值，疑似氣爆的發生原因，正由鑑識人員調查中，幸好沒有造成人員受傷。
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