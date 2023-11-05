影／新北中和麵食館氣爆不到1個半小時 新莊火鍋店又氣爆

新北市中和區永貞路1家北方麵食館今天上午8時52分驚傳氣爆，造成2名店員受傷送醫，事隔不到一個半小時，新莊區建國一路也有1家小火鍋店相繼發生氣爆，幸好無人受傷，發生原因仍在調查中。

據了解，新莊區的小火鍋店位於5層樓老舊公寓1樓，上午10時17分傳出爆炸巨響，當時尚未營業、店內無人，整片鐵捲門被炸飛到前方馬路上，木板和塑料裝潢炸爛，波及門前停放數輛機車，碎玻璃散滿路面。