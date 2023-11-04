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基隆大武崙沙灘警戒線拉近岸邊 立槳玩家下水抗議

中央社／ 基隆4日電

基隆市大武崙沙灘日前有玩家在警戒線外玩立槳，市府開罰。近百名立槳玩家今天於當地抗議，呼籲開放海域。市長謝國樑說，明年大武崙沙灘擬委外管理，會調整讓民眾與海洋共存。

基隆市大武崙沙灘8月發生1天3人溺死事件，市政府之後經封閉檢討，並將警戒線拉近岸邊後才重新開放，但在10月26日又有民眾越界戲水，無視禁令，市府蒐證後將直接開罰。

為抗議市府因噎廢食，動不動就實施海禁，台灣開放水域聯盟今天號召近百名立槳玩家，分乘60多艘立槳集體下水抗議「海洋戒嚴」，並在警戒線內外來回穿梭。

聯盟指出，現今水域活動五花八門，有獨木舟、立槳、潛水、風浪板等，每種項目的特性、操作條件、操作範圍都不同，而大武崙沙灘浮球警戒範圍當初是為戲水、游泳民眾而設置，豈可用同一條警戒線就規範所有項目，市府管理是不是太粗糙。

聯盟認為，面對大海，政府應盡快進行海岸海象調查研究，以客觀審慎的科學態度記錄當地海浪流向流速變化，提前公布現場海流與氣象變化預報，讓民眾能掌握資訊，評估自身能力，決定是否下水遊憩。

謝國樑受訪時說，針對民間團體今天到大武崙沙灘陳情、抗議、表達訴求，他充分理解，市府對不守規定的民眾開罰，是依違反「觀光發展條例」依法開罰，主要目的是為了維護民眾的生命安全。

謝國樑表示，今天的陳情抗議，市府消防局有派動力救生艇在警戒線外待命，不希望陳情過程中發生任何意外，做好保護。

針對台灣開放水域聯盟指基隆是海洋城市，市政府應開放水域，而不是一味限縮。謝國樑對此回應說，「這樣說沒有錯，但這是兩難。」，有人的水性很好，但有人不諳水性，大武崙沙灘海域有離岸流，一不小心就會發生意外，政府也是很兩難。

謝國樑說，市府會檢討、研議，大武崙沙灘預計明年度委外經營，就像基隆和平島地質公園有委外經營一樣，過去5年來沒有發生溺斃案件，這就是未來追求的方向；如有明確的委外經營和商業模式，未來會做更多的調整，讓大家更容易與海洋遊玩和共處。

他表示，過去大武崙沙灘都沒有經營管理模式，如果遊客不諳水性就容易發生憾事。今天陳情民眾並不是要戲水，只是表達訴求，因此不會有任何處罰。

沙灘 謝國樑 立槳

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