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登山協作攀奇萊東稜疑高山症 空勤直升機吊掛送醫
39歲溫姓登山協作隨隊登奇萊東稜，今天清晨出現疑似高山症肺水腫症狀。空勤花蓮駐地出動黑鷹直升機，成功將他吊掛下山，急送花蓮慈濟醫院救治。
花蓮縣消防局今天清晨5時29分接獲楊姓山友以衛星電話求援，表示溫姓登山協作參與登山隊，一行13人攀登奇萊東稜，溫男疑似肺水腫，呼吸急促，人在奇萊東稜北鞍營地待救。
消防局立即成立山域搜救小組，由較近的慈恩駐地共9人出發前往，同步請求內政部空勤總隊直升機救援。
今天上午天氣狀況不錯，空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊立即出動黑鷹直升機，上午7時17分起飛，7時29分由搜救員吊掛出艙到地面，初步檢傷後，將溫姓患者吊掛上機，供氧緩解症狀，上午7時49分降落在花蓮德興棒球場旁空地，由消防局救護車轉送慈濟醫院。
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