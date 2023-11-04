登山協作攀奇萊東稜疑高山症 空勤直升機吊掛送醫

39歲溫姓登山協作隨隊登奇萊東稜，今天清晨出現疑似高山症肺水腫症狀。空勤花蓮駐地出動黑鷹直升機，成功將他吊掛下山，急送花蓮慈濟醫院救治。

花蓮縣消防局今天清晨5時29分接獲楊姓山友以衛星電話求援，表示溫姓登山協作參與登山隊，一行13人攀登奇萊東稜，溫男疑似肺水腫，呼吸急促，人在奇萊東稜北鞍營地待救。

消防局立即成立山域搜救小組，由較近的慈恩駐地共9人出發前往，同步請求內政部空勤總隊直升機救援。