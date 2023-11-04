影／高雄鐵工廠女業務穿拖鞋開車 煞車當油門踩釀1死6傷

鐵工廠曾姓女業務今天上午8時45分許駕轎車行經每天上班必經高雄市三民區鼎力路和267巷路口，突衝撞停等紅燈的機車，釀成66歲吳姓工人慘被夾死在號誌箱前，另有6人受傷慘劇；曾女在驚慌中被逮，聲稱誤將油門當煞車踩，車子才爆衝，警方見她腳穿一雙拖鞋，懷疑穿拖鞋也是肇因之一，正釐清肇事事發經過。

警方調查，在仁武區鐵工廠當業務員的曾姓女子（67歲），今天上午8時45分許駕駛轎車行經每天上班必經的三民區鼎力路和267巷口，當時路口正紅燈，曾女緩慢駛近前方一輛轎車後方，卻突然繞過前車，直接往前衝撞，像打保齡球般將停紅燈的多輛機車撞倒在地。

曾的轎車當下未停下，其中一名男騎士的機車卡在轎車前方，連人帶車往前滑行，男騎士被夾擊在轎車和號誌箱之間，整個人被夾擊慘死；因死者身上未帶證件，警方事後從機車追查車主，查出當工人的吳姓男子借用車主的機車騎車上班，沒想到當街命喪輪下。

另車禍事故造成吳姓男騎士（43歲）、陳姓女騎士（46歲）、姚姓女騎士（31歲）、潘姓女騎士（61歲）、蘇姓女騎士（43歲）以及吳姓男騎士（44歲）等6人分別受有腳踝骨折、頭部外傷、左腳擦挫傷、腰部、臀部疼痛等傷勢，所幸意識清楚，其中有5人被送醫治療，1人傷勢輕微未就醫。

消防局獲報出動7車15人前往救援，救護員先將6名傷者分別送醫治療；曾女肇事後在車內嚇傻，被警方當場逮捕，經施以酒測，無酒駕行為。