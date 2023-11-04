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高雄6歲女童超商走失 警問家在哪？萌回「在飲料裡」
高雄市陳姓6歲女童前晚和姑婆外出散步，被超商卡通圖案吸引，走入超商，店員發現女童逗留疑似走失報警，先拿餅乾果腹；警方獲報前來，詢問「家在哪裡？」女童萌回「在飲料裡」，警方見無計可施帶女童返所，查詢系統發現家屬已報案，連繫後讓女童平安返家。
鳳山警分局文山派出所前晚6時許，接獲一名男子報案，指文衡路一家超商報案，指疑似有女童走失在超商逗留，文山所巡佐陳榮基、警員林明群獲報趕赴超商了解。
超商林姓女店員向警方表示，女童沒大人陪同，詢問問題均無法清楚回應，只好先拿一些餅乾讓女童果腹。
警方見女童年約5、6歲，巡佐陳榮基安撫女童，小聲問「家在哪裡？」女童含糊萌回「在飲料裡」；警方無奈，牽著女童的小手，讓她坐上警車帶返所，試著查詢相關資料。
經文山所值班同仁比對報案協尋紀錄後，發現女童家屬因找不到人，剛才已向另一派出所報案，警方得知6歲陳姓女童身分後，隨即通知家屬到派出所。女童見到姑婆隨即放聲大哭，所幸重回家人懷抱，女童家人感謝警方即時幫忙，讓孩子平安返家。
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