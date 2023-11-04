高雄6歲女童超商走失 警問家在哪？萌回「在飲料裡」

高雄市陳姓6歲女童前晚和姑婆外出散步，被超商卡通圖案吸引，走入超商，店員發現女童逗留疑似走失報警，先拿餅乾果腹；警方獲報前來，詢問「家在哪裡？」女童萌回「在飲料裡」，警方見無計可施帶女童返所，查詢系統發現家屬已報案，連繫後讓女童平安返家。

鳳山警分局文山派出所前晚6時許，接獲一名男子報案，指文衡路一家超商報案，指疑似有女童走失在超商逗留，文山所巡佐陳榮基、警員林明群獲報趕赴超商了解。

超商林姓女店員向警方表示，女童沒大人陪同，詢問問題均無法清楚回應，只好先拿一些餅乾讓女童果腹。

警方見女童年約5、6歲，巡佐陳榮基安撫女童，小聲問「家在哪裡？」女童含糊萌回「在飲料裡」；警方無奈，牽著女童的小手，讓她坐上警車帶返所，試著查詢相關資料。