影／突偏向撞2車 車翻人受傷...高雄小黃運將說不出原因

高雄市前金區今天凌晨發生計程車翻覆車禍，計程車司機蘇姓男子開車偏向，撞上路邊2輛轎車和休旅車後，瞬間計程車翻倒在車道上，蘇輕微擦傷，直到警方到場才協助他脫困。

今天凌晨5時許，蘇姓司機（58歲）開計程車沿高雄市前金區七賢二路西向東行駛，經過七賢二路與自強一路口，突然計程車向右偏離車道，撞上停在路邊的轎車和休旅車，計程車立即翻覆，側翻在外車道上。

高雄市警新興分局前金分駐所據報，立即趕赴車禍現場，發現蘇姓司機受困車內，才協助他脫困。蘇身體擦傷，未送醫，經警方酒測，無酒精反應。

蘇姓司機說不出為何會撞向路邊，警方懷疑他可能一時精神不濟才自撞，確實肇事原因由警方調查。警方呼籲，夜間駕車切勿疲勞駕駛，如身體不適應立即停靠路旁，以免發生事故。