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影／突偏向撞2車 車翻人受傷...高雄小黃運將說不出原因

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前金區今天凌晨發生計程車翻覆車禍計程車司機蘇姓男子開車偏向，撞上路邊2輛轎車和休旅車後，瞬間計程車翻倒在車道上，蘇輕微擦傷，直到警方到場才協助他脫困。

今天凌晨5時許，蘇姓司機（58歲）開計程車沿高雄市前金區七賢二路西向東行駛，經過七賢二路與自強一路口，突然計程車向右偏離車道，撞上停在路邊的轎車和休旅車，計程車立即翻覆，側翻在外車道上。

高雄市警新興分局前金分駐所據報，立即趕赴車禍現場，發現蘇姓司機受困車內，才協助他脫困。蘇身體擦傷，未送醫，經警方酒測，無酒精反應。

蘇姓司機說不出為何會撞向路邊，警方懷疑他可能一時精神不濟才自撞，確實肇事原因由警方調查。警方呼籲，夜間駕車切勿疲勞駕駛，如身體不適應立即停靠路旁，以免發生事故。

蘇姓計程車司機今天凌晨開車突然偏向，撞上路邊停車後反覆。記者林保光／翻攝
蘇姓計程車司機今天凌晨開車突然偏向，撞上路邊停車後反覆。記者林保光／翻攝

計程車司機 高雄市 車禍

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