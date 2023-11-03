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花蓮測速王9個月取締逾2萬件 警方加強警示

中央社／ 花蓮縣3日電

台9線花蓮富源到瑞北段路線筆直，警方設置固定測速照相設備，啟用9個月取締逾2萬件，成為測速桿王。花蓮警方指出，將強化警示牌，提醒用路人減速慢行。

台9線245公里處至253公里處（富源到瑞北段）採用無防護式中央分隔綠帶設計，自民國108年8月統計到今年2月底，共發生近90件傷亡車禍，包含8件死亡車禍。

為遏止事故發生，花蓮縣警察局爭取經費，今年2月初在台9線248.1公里處及250.8公里處分別設置1處固定測速照相設備。

花蓮縣警局統計，台9線250.8公里處瑞北段測速照相設備啟用9個月，取締件數達2萬1000多件，成為花蓮的測速王。

花蓮縣警局交通隊分析，違規原因多為酒後駕車、未注意車前狀態、疲勞駕駛跟超速失控，其中未注意車前狀況，很可能是速度太快，對車前狀況來不及反應。

花蓮縣警局指出，將加裝測速警示牌，以LED燈強化警示效果，提醒民眾減速慢行，未來也會評估需求，加裝設置鋼版護欄，提升道路安全，呼籲民眾行車應依號誌及速限行駛。

花蓮 測速

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